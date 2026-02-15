Nikola Jokić razočarao je srpske navijače, a to mu sigurno nije bila namjera.

Nikola Jokić dobio je nezgodno pitanje na konferenciji za medije pred početak NBA Ol-stara. Upitan je trostruki MVP lige da nabroji najbolje strane igrače koji su igrali u najjačoj košarkaškoj ligi, a u brzini nije u svoj izbor uvrstio nijednog Srbina. Našim navijačima je to zasmetalo, a posebno ih je iznenadilo jer nije nabrojao Vlada Divca i Peđu Stojakovića.

Dugo je Nikola razmišljao i na kraju formirao svoju inostranu idealnu petorku:

Dirk Novicki (Njemačka)

Manu Đinobili (Argentina)

Hakim Olajdžuvon (Nigerija)

Toni Parker (Francuska)

Pau Gasol (Španija)

Gdje su Vlade Divac i Peđa Stojaković?

Naravno, srpskim navijačima je zasmetalo što na spisku nije bilo velikana poput Vlada Divca i Peđe Stojakovića, a bilo je i onih jugonostalgičara koji su primijetili da se nije sjetio ni Dražena Petrovića ni Tonija Kukoča. Najviše im je, čini se, zasmetalo ime Tonija Parkera na ovom spisku.

Iako se Jokić fokusao na igrače koji se više ne bave košarkom i odavno su u penziji, ima i ljubitelja košarke koji smatraju da su Luka Dončić i Janis Adetokumbo zaslužili svoje mjesto među velikanima.

Dobio je Jokić i prošle sezone zadatak izabere najbolju petorku od košarkaša koji stižu iz Evrope. Uslov je bio samo da su aktivni, a on je sasvim slučajno odabrao sve igrače sa prostora bivše Jugoslavije.

"Luka Dončić, Bogdan Bogdanović, Dario Šarić i Nikola Vučević", rekao je Nikola Jokić koji je bio opcija na centru. Tada mu je isto zamjereno što je izostavio Janisa Adetokumba, Viktora Vembanjamu i ostale poznate Evropljane, ali koga god da je stavio na svoju listu, nekom bi se zamjerio.