Severina o incidentu u Splitu: Crnilo se nadvilo nad mojim gradom, odbranićemo se od bagre

Izvor: Severina/Instagram

Incident tokom manifestacije “Dani srpske kulture u Splitu”, koji je nedavno izvala grupa protestanata uzvikujući ustaški poklič “Za dom spremni”, razočarao je Severinu.

Ona je reagovala tokom koncerta u zagrebačkoj “Areni”.

Usred pjesme “Dalmatinka” podigla je bijelu majicu.

Severina je, podsjetimo, rođena u Splitu.

“Ovako su Dalmacija i Split odgovorili na ono crnilo koje se nadvilo nad mojim gradom. Mi smo svi bijela boja i nećemo im to dozvoliti. Ni u Zagrebu ni nigdje drugdje”, rekla je pjevačica pa nastavila s pjesmom, izvještava hrvatski internet portal 24.sata.

Incident je zabilježen i u Zagrebu.

Nije to bilo sve što je hrvatska zvijezda imala da poruči, prenosi CdM.

“Gospe moja i svi koji te istinski poštuju, svi smo mi djeca tog istog Boga. Mi smo svi isti, braćo i sestre, mi smo svi ista familija. Kad kukavice pod maskama prijete nekoj djeci u ime nacije, roda ili boje kože, znamo da prijete svoj našoj djeci. Ali ne znaju da ćemo se mi odbraniti i sačuvati od bagre i u Zagrebu i u Splitu. Zato sam napisala sljedeću pjesmu”, rekla je Seve i krenula s numerom “Tako ti je, sine moj”.