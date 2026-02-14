Evrovizija u krizi: Nakon povlačenja država sa takmičenja, otkazana i prva evropska turneja

Prva turneja "Pjesme Evrovizije", planirana povodom obilježavanja 70 godina od ovog takmičenja, odgođena je zbog nepredviđenih izazova, saopštio je direktor Evrovizije Martin Grin.

Izvor: pritnscreen/youtube/Songfestival Azerbaijan

"Sa žaljenjem objavljujemo da smo donijeli tešku odluku da odgodimo turneju `Pjesme Evrovizije` 2026. godine. Suočili smo se sa nepredviđenim izazovima koje, uprkos najvećim naporima našeg tima, producenata i promotera, nismo uspjeli da riješimo", rekao je Grin.

On je dodao da će hiljadama fanova koji su već kupili karte biti vraćen novac što je prije moguće, prenio je AFP.

"Radujemo se ponovnom pokretanju turneje uživo kada budemo mogli da obezbijedimo iskustvo svjetske klase koje naši fanovi očekuju", rekao je Grin.

Ovo je još jedan korak unazad za najveći svjetski muzički događaj koji se prenosi uživo nakon što se pet zemalja povuklo sa ovogodišnjeg takmičenja zbog učešća Izraela povodom tenzija u vezi sa ratom u Gazi.

Turneja po zatvorenim arenama trebalo je da u junu i julu obuhvati 10 evropskih gradova: London, Hamburg, Milano, Cirih, Antverpen, Keln, Kopenhagen, Amsterdam, Pariz i Stokholm.

Bilo je planirano učešće umjetnika sa takmičenja 2026. godine i sa prethodnih izdanja, koji bi izvodili svoje pjesme, kao i obrade drugih iz prošlosti takmičenja.