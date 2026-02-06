Končita Vurst odustala od nastupa na Evroviziji u rodnoj Austriji: Otkrila šta se krije iza svega

Tom Nojvirt, kako glasi pravo ime austrijske zvijezde, povlači se iz svega što ima veze s popularnim muzičkim takmičenjem

U uskoj haljini, s dugom kosom i bradom, Končita Vurst hrabro je stupila na evrovizijsku pozornicu, i na oduševljenje jednih i zgražavanje drugih – pobijedila 2014. godine.

Iako je i ove godine trebalo da se pojavi na prestižnom festivalu, austrijska zvijezda iznenadila je fanove saopštenjem da odustaje od svega što ima veze sa tim takmičenjem. Ubrzo je otkriven i razlog.

Evo kako izgleda danas:

"Povlačim se iz evrovizijskog konteksta. Moram da se distanciram, jer želim da se više fokusiram na druge profesionalne projekte i da ostavim prostora za razvoj novih stvari", počinje svoju objavu na Instagramu austrijska muzička zvijezda Končita Vurst (37), koja je trebalo da nastupi kao specijalna gošća ovogodišnjeg festivala, a razlog je sasvim logičan – održava se u Beču, u njegovoj rodnoj zemlji Austriji.

"Pjesma Evrovizije oblikovala je moj život. To je bila moja scena, moj dom i odskočna daska, poglavlje na kojem sam duboko zahvalan. Ali, kao neko ko se bavi umjetnošću, uvijek težim promjenama. Zauvijek ću biti vezan za to takmičenje, ono ostaje dio moje istorije, ali ne i mjesto za sljedeće korake. Odluka je lična i neću je dalje obrazlagati", navodi kontroverzni umjetnik koji je saopštenje na Instagramu potpisao pravim imenom, Tom Nojvirt.

Fanovi su se zapitali da li se ovim potezom zapravo pridružio armiji izvođača koji bojkotuju Eurosong zbog učešća Izraela. Ako je vjerovati jednoj od prethodnih objava, među "novim projektima" koje pominje je i nastup na festivalu "Rainbow Cruise", koji se održava na brodu "Mein Schiff 2" od 28. septembra do 3. oktobra, ali ne ove, već 2027. godine. "Program je fantastičan. I ja ću biti tamo, i malo ću pjevati".