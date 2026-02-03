logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Skandal pred Evroviziju: Zbog pjesme srpske pjevačice se diglo Kosovo, prijeti se diskavalifikacijom

Skandal pred Evroviziju: Zbog pjesme srpske pjevačice se diglo Kosovo, prijeti se diskavalifikacijom

Autor Jelena Sitarica
0

Pjesma takmičarke koja ove godine ulazi u borbu za osvajanjem trona na PZE-u koji će se emitovati na RTS-u izazvala je pravi haos među pojedincima.

Skandal pred Evroviziju: Zbog pjesme srpske pjevačice se diglo Kosovo, prijeti se diskavalifikacijom Izvor: Review News/Shutterstock/RTS Pesma Evrovizije - Zvanični kanal

Pesma "Jugoslavija", koju izvodi Zejna i sa kojom se takmiči na ovogodišnjoj "Pjesmi za Evroviziju" na RTS-u, podigla je veliku prašinu na društvenim mrežama.

Reakcije su se dodatno rasplamsale nakon objave na platformi Iks, u kojoj je javno dovedeno u pitanje da li je ova numera u skladu sa pravilima Evropske radiodifuzne unije (EBU).

Na zvaničnom nalogu Eurovision Kosovo poručeno je da Srbija, kako navode, "ne uspijeva da odvoji politiku od Evrovizije", uz podsjećanje na ranije sporne situacije.

U istoj objavi tvrdi se da se, posle pjesme koja je ranije bila tumačena kao aluzija na "povratak vojske na Kosovo", sada pojavljuje nova numera za koju ocjenjuju da "glorifikuje Jugoslaviju".

U objavi se dalje navodi da, ukoliko Srbija izabere ovu pjesmu kao svog predstavnika za Evroviziju 2026 na PZE, EBU je neće dozvoliti, jer su političke poruke, prema pravilima takmičenja, strogo zabranjene.

Numera "Jugoslavija" objavljena je na zvaničnom Jutjub kanalu "RTS Pesma Evrovizije" i već je privukla pažnju publike, kako zbog snažne atmosfere i vizuelnog identiteta, tako i zbog samog naziva, koji je izazvao veliku nostalgiju kod balkanske publike.

Posluštajte:

Zejna - Jugoslavija
Izvor: YouTube

Za sada se ni RTS, a ni izvođačica Zejna se nisu zvanično oglasili povodom ovih navoda, dok se rasprava na društvenim mrežama rasplamsava. Ostaje da se vidi da li će se pitanje političke interpretacije pesme otvoriti i na zvaničnom nivou tokom takmičenja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Evrovizija Srbija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ