Ana Đurić Konstrakta objavila numeru kojom se završava "trilogija" koja je počela pjesmom "Biti zdrava"
Pjevačica Ana Đurić Konstrakta, koja je predstavljala Srbiju na Pjesmi Evrovizijije pjesmom "In corpore sano" (Biti zdrava) oglasila se na društvenim mrežama i u jeku priče o predstojećem muzičkom takmičenju, objavila pjesmu "Prva".
Konstrakta je otkrila da je ovo "pjesma za Evroviziju" koja se neće naći u zvaničnoj takmičarskoj proceduri i predstavlja treću epizodu serijala "In corpore sano" i "Novo bolje" kojom se predstavila na izboru Pesma za Evroviziju.
Konstrakta se osvrnula na činjenicu da brojne zemlje odustaju od takmičenja i poručila "Na Evroviziju pod našim uslovima".
Spominje Milunku Savić i Đoganija: Konstrakta objavila pjesmu s kojom neće ići na Evroviziju
"Ovakav pristup smatramo logičnim nastavkom serijala, imajući u vidu okolnosti u kojima danas funkcioniše i sama Evrovizija. Zvaničan spisak zemalja koje učestvuju na Pesmi Evrovizije 2026. kraći je za pet zemalja u odnosu na prošlu godinu, što pokazuje da posljednjih godina i sami učesnici preispituju kako se deklarativni principi apolitičnosti, na kojima Evrovizija insistira, selektivno i pristrasno sprovode u praksi. Za ovu priliku imamo i staru krilaticu – na Evroviziju pod našim uslovima“, zaključila je pjevačica.
Pjesma "Prva" objavljena je na kanalu Zemlje gruva i u njoj se spominju i "prva na frontu - Milunka", ali i da je Konstrakta "prva išla kod Đoganija".
Poslušajte: