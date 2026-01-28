logo
Ljudi bacaju smeće po dvorištu, svuda šut i korov: Ovako danas izgleda kuća Zorice Marković u Beogradu

Autor Đorđe Milošević
0

Plac na kome je Zorica zidala kuću potpuno je nezaštićen i neograđen, te je meta mnogih nesavjesnih građana.

Ljudi bacaju smeće po dvorištu, svuda šut i korov: Ovako danas izgleda kuća Zorice Marković u Beogra Izvor: Kurir/Marko Karović/Kurir

Pjevačica Zorica Marković već pet mjeseci boravi u rijalitiju Elita 9, gdje su njeni cimeri pokrenuli spekulacije o navodno propalom biznisu, ogromnim dugovima i totalnom bankrotu, od kojih je "pobjegla" ulaskom u rijaliti. 

Mediji su posjetili naselje Zaklopača na obroncima Beograda, mjesto u kom je Zorica otvorila kafanu i počela da gradi kuću. Međutim, tamo su naišli samo na pustoš.

U neposrednoj blizini kafane koju je iznajmljivala Zorica, pjevačica je počela da gradi kuću. Njena zamisao je bila da završi radove i useli se u nju, međutim do toga nije došlo. Takođe, niko od mještana Zaklopače ne zna razlog.

Pogledajte kako danas izgleda kuća Zorice Marković:

Nedovršeni objekat sad djeluje poprilično napušteno - oko njega su korov i đubre, a plac na kome je Zorica zidala kuću potpuno je nezaštićen i neograđen, te je meta mnogih nesavjesnih građana koji odlažu otpatke na nepropisne načine i mjesta.

zorica marković pjevačica kuća

