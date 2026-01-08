"Duguješ cijelom Beogradu, sinovi imaju dokaze": Zorica Marković riješila da progovori o svemu javno

Zorica Marković ne prestaje da iznosi šokantne detalje o Mileni u Eliti 9.

Izvor: Kurir

Zorica Marković nastavlja sukobe sa Milenom Kačavendom u rijalitiju „Elita 9“, a nova rasprava otvorila je temu navodnih dugova. Tokom svađe, Zorica je iznijela tvrdnje da Milena ima pozajmljen novac na više strana, ali da te obaveze, prema njenim saznanjima, nije izmirila.

Markovićeva je istakla da njeni sinovi, koji se nalaze van rijalitija, raspolažu informacijama o tome kome Milena navodno duguje novac, kao i da se ne radi o malim iznosima.

"Znamo svi da duguješ celom gradu, da si u dugovima do guše. Najbolje od svega je što napolju postoje dokazi, moji sinovi ih imaju, a ako ja nastavim dalje da forsiram tu priču, lako mogu i da ih daju medijima, pa da se zavrti opasna priča", rekla je Zorica, dok se Milena trudila da ignoriše pretnje i provokacije, te je pušila i podsmevala se Zorici.

Milena ratuje i sa Miljanom

Inače, najveći šok među zadrugarima izazvala je Milenina izjava o Kulićki, u kojoj je tvrdila da je Miljana navodno željela smrt njenoj porodici.

"Rekla si da će moje sinove rak da pojede, da dožive saobraćajku i da im se tijela ne nađu. Petak, subota, nedjelja i ponedjeljak si mi svaki dan pominjala mrtvu mamu i djecu koja će da nastradaju u saobraćajki. Kada si dobila kontru, počela si da jaučeš kako ti ja napadam i vređam Željka. Ja ti nikada tri godine nisam pomenula dijete", podsjećala je Miljana, dok su učesnici „Elite“ bili u šoku.