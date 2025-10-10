Jednog rodila kad je imala 15 godina: Ovako izgledaju sinovi Zorice Marković (Foto)

Starijeg rodila sa 15 godina, a drugog sina pratile glasine

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Pjevačica Zorica Marković, na estradnoj je sceni nekoliko decenija, a uprkos činjenici da smo je godinama gledali na malim ekranima u rijalitijima Farma i Zadruga, nismo imali prilike da vidimo njene sinove.

Zorica ima dva sina, Dejana i Iliju, a pevačica je nedavno objavila njihove slike na svom Instagram nalogu.

Izvor: Instagram/zoricamarkovic_official

Ono što malo ko zna jeste da je Zorica svog jednog sina rodila sa svega 15 godina dok je bila u vezi sa harmonikašem iz svog rodnog sela.

Iako su se ubrzo nakon porođaja rastali, Zorica je nastavila da gradi karijeru, dok je odnos sa sinom bio povremeno udaljen. Danas, kako sama kaže, imaju odličan odnos. Ilija, njen mlađi sin iz drugog braka, poznat je kao "opasan frajer", a Zorica ne krije koliko je ponosna na njega.

"On je bio najlepši dio mog života. Nismo mogli da se nađemo, ali smo ostali u dobrim odnosima i imamo sina. Fokusirala sam se na svog sina jer mu je veoma teško, što je normalno. Brača je bio veliki gospodin i legenda u ovom gradu. Ilija treba da krene dalje", izjavila je Zorica u emisiji "Premijera-Vikend Specijal".

Zorica je za svoje sinove jednom prilikom rekla:

"Moje sreće dvije. Zaista imam mnogo dobre sinove. Baš su onako ljudine. Dejan je oženjen, a Ilija će uskoro, nadam se. Najviše ih na svijetu volim. Sve ovo što radim i što se borim, to je za njih. Oni mi, takođe, pomažu jer ih nisam napravila da budu debili koji ništa ne rade. Rade oni i te kako. Prate me dobro. Mi smo jedna radna i vrijedna porodica", rekla je Zorica svojevremeno