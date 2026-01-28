Kafana u Zaklopači potpuno je napuštena, a mještani su otkrili razlog.

Izvor: Kurir/Marko Karović

Pjevačica Zorica Marković već pet mjeseci boravi u rijalitiju "Elita 9", gdje su njeni cimeri pokrenuli spekulacije o navodno propalom biznisu, ogromnim dugovima i totalnom bankrotu, od kojih je "pobjegla" ulaskom u rijaliti. Ekipa Kurira odlučila je da provjeri otvorene optužbe na pjevačicin račun.

Domaći mediji posjetili su prigradsko naselje Zaklopača, mjesto u kom je Zorica otvorila kafanu i počela da gradi kuću. Međutim, tamo su naišli samo na pustoš.

Zatvorena kafana

Lokal, koji je Markovićeva uzela u zakup i otvorila prije samo nekoliko mjeseci, zaključan je i pust, a ispred kapije je postavljena velika tabla s natpisom: "Izdaje se". Kako smo mogli da vidimo, u dvorištu su razbijene flaše, smeće, a na objektu je polomljen prozor. Ogroman etno-restoran s više ulaza i pomoćnim objektima više ne radi, a stvari u njemu su pokrivene.

Vidi opis Biznis Zorice Marković propao, stopirala izgradnju kuće: Ostao samo lom i pustoš, mještani govorili o dugovima Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 9 9 / 9 AD

Mediji su stupili u kontakt s bivšom radnicom kafane, koja je zamolila da joj ne otkrivamo ime. Ona je otkrila detalje:

"Ne može se očekivati ozbiljan biznis s velikom zaradom ako mu ne pristupiš na ozbiljan način. Zorica je zaposlila kuvare koji očigledno nisu dorasli ovom mjestu i konobarice koje nemaju dovoljno iskustva u ugostiteljstvu, zato je brzo zatvorila firmu."

U okolini restorana, kao i nedovršene kuće, koju je pjevačica krenula da zida, pa potom stala, sreli su dosta mještana, ali niko nije bio oduševljen na pomen njenog imena. Većina nije željela da priča o njoj, već su nam samo rekli da "zbog određenih problema" više ne radi u njihovom susjedstvu. Međutim, jedna komšinica, predstavila nam se kao Goca, kazala je da je Zorica imala dugove koje je napravila u proteklom periodu.

"Bilo je dosta uništenog inventara, to je sve morala da plati kad je napuštala lokal. Ono što sam čula je i da nije redovno plaćala račune, koji su se s vremenom nagomilali. Zbog toga je ona ušla u septembru u rijaliti, a kafana je zatvorena u oktobru. Kad je ona otišla, njen sin je to sve sredio."

Aleksandar, vlasnik lokala, potvrdio je saradnju s pjevačicom, ali nije želio da otkriva detalje.

"Zorica je sarađivala s nama, ali je ugovor raskinut u oktobru i više se nismo čuli. Ono što mogu da vam kažem jeste da su sva dugovanja izmirena i da je objekat spreman za izdavanje. Sve ostalo, i ako bih imao nešto da kažem na temu nereda, problema u kafani ili dugova, bila bi povreda poslovne tajne, a to ne želim da radim, tako da nemamo komentar na tu temu", rekao je on.

Stopirani radovi na kući

U neposrednoj blizini kafane Zorica je počela da gradi kuću. Njena zamisao je bila da završi radove i useli se u nju, međutim do toga nije došlo. Niko od mještana Zaklopače ne zna razlog. Nedovršeni objekat sad deluje poprilično napušteno - oko njega su korov i đubre, a plac na kome je Zorica zidala kuću potpuno je nezaštićen i neograđen, te je meta mnogih nesavjesnih građana koji odlažu otpatke na nepropisne načine i mjesta.

Izvor: Kurir/ MONDO