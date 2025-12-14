logo
Za ovog medu nema zime: Dobio džinovsku bundevu od 670kg da gricka, a njegova reakcija je sve

Autor Marina Cvetković
0

Bundeva teška oko 672 kilograma pronašla je novi dom kod polarnog medvjeda Henrija!

Za ovog medu nema zime Izvor: Instagram/cochranepolarbearhabitat/Printscreen

Bundeva teška oko 672 kilograma pronašla je novi dom kod polarnog medvjeda Henrija. Donacija džinovske bundeve, farmera Džefa Vornera, donijela je radost staništu polarnih medvjeda u Kočrejnu tokom Nedjelje polarnih medveda.

Henri nije časio časa – odmah je počeo da je gura i gricka, pokazujući da ponekad i najjednostavniji gestovi mogu da izmame najveće osmijehe.

"Henri izgleda kao da mu je ovo najbolji provod u životu!" "Posljednja fotografija bićemo svi mi posle praznika." "Ovo je najslađi meč u teškoj kategoriji ikada", nizali su se komentari.

Evo i kako Henri zaliva svoj obrok vodom:

 A potom slijedi i spavanje:

Tagovi

medvjed bundeva slatko

