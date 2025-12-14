Za ovog medu nema zime: Dobio džinovsku bundevu od 670kg da gricka, a njegova reakcija je sve

Bundeva teška oko 672 kilograma pronašla je novi dom kod polarnog medvjeda Henrija!
Bundeva teška oko 672 kilograma pronašla je novi dom kod polarnog medvjeda Henrija. Donacija džinovske bundeve, farmera Džefa Vornera, donijela je radost staništu polarnih medvjeda u Kočrejnu tokom Nedjelje polarnih medveda.
Henri nije časio časa – odmah je počeo da je gura i gricka, pokazujući da ponekad i najjednostavniji gestovi mogu da izmame najveće osmijehe.
"Henri izgleda kao da mu je ovo najbolji provod u životu!" "Posljednja fotografija bićemo svi mi posle praznika." "Ovo je najslađi meč u teškoj kategoriji ikada", nizali su se komentari.
Evo i kako Henri zaliva svoj obrok vodom:
A potom slijedi i spavanje: