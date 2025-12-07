Trka za frizbijem kakvu do sada nijeste vidjeli: Psu se pridružio neočekivani rival, snimak oduševio milione

Snimak psa i njegovog prijatelja pogledalo je skoro četiri miliona ljudi.

Izvor: Instagram printscreen/ pubity

Na društvenim mrežama osvanuo je neuobičajen video-snimak koji je za kratko vrijeme postao viralni hit, sakupivši skoro četiri miliona pregleda. Snimak prikazuje njemačkog ovčara kako trči za frizbijem bačenim preko travnate livade, ali ono što ga izdvaja od brojnih drugih je neočekivani "saigrač", košuta koja se u jednom trenutku pridružuje trci.

Dok pas odlučno juri za letećim diskom, iz obližnje šume istrčava košuta i gotovo ravnopravno se uključuje u trku, prateći psa nekoliko desetina metara. Iako prizor djeluje kao scena iz porodičnog filma, njemački ovčar se pokazuje kao precizniji i brži, uspijeva da uhvati frizbi tik prije nego što je košuta stigla dovoljno blizu da se uključi u "igru".

Reakcije gledalaca su mahom pozitivne, jedni se šale da su svjedočili potpuno novom sportskom takmičenju, dok drugi ističu koliko je prizor skladan i neočekivano nježan.