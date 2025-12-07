logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Trka za frizbijem kakvu do sada nijeste vidjeli: Psu se pridružio neočekivani rival, snimak oduševio milione

Trka za frizbijem kakvu do sada nijeste vidjeli: Psu se pridružio neočekivani rival, snimak oduševio milione

Autor Ana Živančević
0

Snimak psa i njegovog prijatelja pogledalo je skoro četiri miliona ljudi.

Trka za frizbijem kakvu do sada nijeste vidjeli Izvor: Instagram printscreen/ pubity

Na društvenim mrežama osvanuo je neuobičajen video-snimak koji je za kratko vrijeme postao viralni hit, sakupivši skoro četiri miliona pregleda. Snimak prikazuje njemačkog ovčara kako trči za frizbijem bačenim preko travnate livade, ali ono što ga izdvaja od brojnih drugih je neočekivani "saigrač", košuta koja se u jednom trenutku pridružuje trci.

Dok pas odlučno juri za letećim diskom, iz obližnje šume istrčava košuta i gotovo ravnopravno se uključuje u trku, prateći psa nekoliko desetina metara. Iako prizor djeluje kao scena iz porodičnog filma, njemački ovčar se pokazuje kao precizniji i brži, uspijeva da uhvati frizbi tik prije nego što je košuta stigla dovoljno blizu da se uključi u "igru".

Reakcije gledalaca su mahom pozitivne, jedni se šale da su svjedočili potpuno novom sportskom takmičenju, dok drugi ističu koliko je prizor skladan i neočekivano nježan.

Možda će vas zanimati

Tagovi

pas snimak

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ