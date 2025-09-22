logo
Medvjed provalio u prodavnicu: Jeo sladoled od jagode dok se nije onesvijestio, radnici imali šta da vide

Autor Jelena Sitarica
0

Medvjeda su zaposleni nazvali Fazi, a šerif je otkrio šta se sve desilo tokom noći

Medvjed provalio u prodavnicu Izvor: Facebook/El Dorado County Sheriff's Office

Jedan medvjed postao je zvijezda mreža nakon što je policija pustila snimke sa nadzorne kamere iz prodavnice sladoleda. 

Divlja životinja provalila je unutra, jasno se uputivši na dio sa poslasticama, a onda se prepustio sladoledu od jagode. 

Kako prenose strani mediji, medi se posebno dopao sladoled od jagode, koji je je jeo dok se nije onesvijestio.

Kada je zaposlene alarmirao signal sa kamera, imali su šta da vide. Od milošte su ga nazvali Fazi, a policija je kasnije uspjela na izvuče medvjeda iz radnje i da ga vrati u divljinu.

Kako se dalje navodi, medvjed je napravio minimalnu štetu, te je bilo potrebno samo dobro ribanje. Takođe, niko nije bio povrijeđen, a nakon što su slike osvanule na FB stranici "El Dorado County Sheriff's Office", ljudi ne prestaju da komentarišu oduševljeno.

"Rekao sam da ne radimo", "Njegova faca kao kad te žena uhvati u 3 ujutru da rovariš po frižideru", "Medi se svidio sladoled", "Bolja reklama im ne treba", "I ja bih se onesvijestio od jagode", pisali su ljudi.

