logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Napuštate stan na 2 dana, a imate kućnog ljubimca: Urnebesni snimak nasmijao sve, "svađa" ne prestaje

Napuštate stan na 2 dana, a imate kućnog ljubimca: Urnebesni snimak nasmijao sve, "svađa" ne prestaje

Autor Đorđe Milošević
0

Kuca nije prestajala da se raspravlja sa vlasnicom, a razlog je taj što ne želi da ga ostavi samog na 2 dana.

Urnebesni snimak nasmijao sve Izvor: Tiktok/Printscreen/thebernerbrothers_

Imate psa kog obožavate, a i on vas, ali imate i posao koji morate da odradite kako biste mu obezbijedili granule i igračke, šta uraditi.

Jedna takva situacija između vlasnice i njenog ljubimca, bernskog pastirskog psa, koji je negodovao jer je ona morala da napusti stan na 2 dana i ostavi ga samog.

@thebernerbrothers_If only Finn new how much his lifestyle is worth…#spoileddog#bernesemountaindog#helathcareworker♬ fine line instrumental - instrumentalsoundds

Urnebesni snimak "svađe" pojavio se na Tiktoku i nasmijao je korisnike ove mreže.

Možda će vas zanimati

Tagovi

snimak pas smiješno

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ