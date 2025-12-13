Napuštate stan na 2 dana, a imate kućnog ljubimca: Urnebesni snimak nasmijao sve, "svađa" ne prestaje

Kuca nije prestajala da se raspravlja sa vlasnicom, a razlog je taj što ne želi da ga ostavi samog na 2 dana.

Izvor: Tiktok/Printscreen/thebernerbrothers_

Imate psa kog obožavate, a i on vas, ali imate i posao koji morate da odradite kako biste mu obezbijedili granule i igračke, šta uraditi.

Jedna takva situacija između vlasnice i njenog ljubimca, bernskog pastirskog psa, koji je negodovao jer je ona morala da napusti stan na 2 dana i ostavi ga samog.

Urnebesni snimak "svađe" pojavio se na Tiktoku i nasmijao je korisnike ove mreže.