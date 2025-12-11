Američki psi "zarađuju" više od 40% svjetske populacije, tvrdi analitičar Abdel Rahim, pozivajući se na istraživanje koje pokazuje koliko vlasnici u SAD troše na svoje kućne ljubimce.

Izvor: Instagram printscreen/ pubity /MUP Srbije

Da li ste znali da prosječan američki pas "zarađuje" više od 40 odsto svjetske populacije? Ove podatke iznio je analitičar Abdel Rahim gostujući u emisiji "Ni pet, ni šest" na Kurir televiziji govoreći na temu nove Forbsove liste najbogatijih ljudi na svijetu.

Tvrdi da ubjedljivo najveći broj milijardera i milionera živi u SAD i da su čak i tamošnji psi, gledano po tome koliko njihovi vlasnici troše na njih, "bogatiji" od velikog procenta ljudi širom svijeta.

Šta kaže istraživanje

"Sprovedeno je istraživanje 2016. godine koliko Amerikanci troše na svoje pse. Kada bi se to pretvorilo u dohodak i kada bi zamislili da ti psi konstituišu neku svoju naciju, u istraživanju nazvanu Dogland, oni bi imali dohodak viši od 40% svjetske populacije od 2004. godine. Prije 2004. godine, dok se Kina nije još ovako razvila, oni bi imali dohodak veći od 60% svijeta", objasnio je Rahim.

Abdel Rahim dodaje da izreka "živim kao pas" ne može više da se unverzalizuje, jer je pitanje čiji pas:

"Mora da se kaže živim kao pas u Indiji, Srbiji, ili Sjedinjenim Američkim Državama, što je tri različita svijeta", kaže Rahim i tvrdi da pas u SAD živi bolje od sudanskog ljekara specijaliste.