Specijalno državno tužilaštvo saopštilo je da je predalo Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici optužnicu protiv 13 okrivljenih, kojima se na teret stavljaju krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, zloupotreba službenog položaja, kao i falsifikovanje isprava, prevara i pranje novca.

Optužnicom su, kako navode u SDT-u, obuhvaćeni N.V., V.V., G.Č., B.I., O.R., M.K., Ž.V., B.S., I.P., V.V., S.I., M.D. i R.K.

“Predmet optužnice je osnovana sumnja da su okrivljeni N.V., V.V., G.Č., B.I., O.R., M.K., Ž.V., B.S., I.P., V.V., S.I., M.D., u 2019. godini, postali članovi kriminalne organizacije koju su organizovali optuženi Radoje Zvicer i okrivljeni Ivan Božović, čiji su pripadnici postali i optuženi: M.V., R.Ž., A.P., A.Lj., D.K., M.K., S.K., B.R., J.T., N.M., J.M., A.V., S.S. i B.M. i druga nepoznata lica, sa ciljem da se bavi vršenjem krivičnih djela ubistvo, teško ubistvo i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, na teritoriji Crne Gore i drugih država Evrope, radi sticanja nezakonite dobiti i moći, pri čemu je svaki član kriminalne organizacije imao unaprijed određeni zadatak i ulogu”, navodi SDT.

U optužnici je predloženo da se okrivljenima I.P., Ž.V., M.K. i G.Č. produži pritvor, dok je predloženo da se okrivljenima N.V., V.V., B.I., O.R., B.S. i V.V., koji se nalaze u bjekstvu i za kojima su raspisane međunarodne potjernice, sudi u odsustvu.

Podsjećaju da je Specijalno državno tužilaštvo ranije protiv organizatora Radoja Zvicera i 14 pripadnika kriminalne organizacije podiglo tri optužnice, koje su potvrđene i po kojima je u toku glavni pretres pred Višim sudom u Podgorici.

Protiv drugog organizatora, Ivana Božovića u toku je istraga i krivični postupak, između ostalog i zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije.