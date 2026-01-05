Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev izjavio je da bi, nakon događaja u Venecueli, mogao da zamisli sličnu operaciju hapšenja i u drugim zemljama, uključujući Njemačku, uz oštre uvrede na račun njemačkog kancelara Fridriha Merca.

Izvor: qINA FASSBENDER / AFP / Profimedia

Bivši ruski predsjednik i zamjenik Vladimira Putina u Savjetu bezbijednosti Ruske Federacije, Dmitrij Medvedev, izjavio je da nakon nedavnih događaja u Venecueli da može da zamisli sličnu operaciju hapšenja čelnika i drugih zemalja, uključujući njemačkog kancelara Fridriha Merca.

Medvedev je u svom komentaru Merca nazvao "neonacistom" i poručio da mu ne bi bilo žao ako bi Merc bio otet, piše ruska državna novinska agencija TASS.

"Otmica tog istog neonaciste Merca može postati odličan zaplet u ovoj karnevalskoj seriji. Ovde već malo šta može da iznenadi. Udio realističnosti postoji i u takvom scenariju. Njega se već ima za šta goniti čak i u Njemačkoj. Zato mi ga neće biti žao. Tim prije što građani pate ni zbog čega", rekao je Medvedev odgovarajući na pitanja TASS-a, prenosi Index.

Američka intervencija u Venecueli

Izjava Medvedeva dolazi nakon dramatičnih događaja u Južnoj Americi. Ministar spoljnih poslova Venecuele, Ivan Gil Pinto, izjavio je 3. januara da su Sjedinjene Američke Države napale civilne i vojne objekte u Karakasu, nazvavši postupke Vašingtona vojnom agresijom. Nakon napada, u Venecueli je uvedeno vanredno stanje.

Nedugo zatim, američki predsjednik Donald Tramp potvrdio je da su SAD izvele udare na Venecuelu, te da su predsjednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova supruga uhapšeni i odvedeni iz zemlje.