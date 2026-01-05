Venezuelanska državna naftna kompanijapočela je da smanjuje proizvodnju zbog američke blokade koja je zaustavila izvoz nafte i punila skladišta.

Izvor: ZURIMAR CAMPOS / AFP / Profimedia

Venecuelanska državna naftna kompanija PDVSA počela smanjivati proizvodnju jer je američka blokada zaustavila izvoz, pa se bareli gomilaju u skladištima. Vašington je u decembru blokirao tankere u najnovijoj u nizu kaznenih mjera koje su počele još 2015. godine, u mandatu predsjednika Baraka Obame.

Prije nešto više od deset godina SAD je Venecuelu proglasio "prijetnjom za nacionalnu bezbijednost", uz sankcije grupi venecuelanskih zvaničnika zbog, kako su naveli, podrivanja demokratskih procesa i kršenja ljudskih prava. Meta mera tada nije bio energetski sektor niti venecuelanska ekonomija, poručio je kabinet Baraka Obame.

Trampova politika prema Venecueli

Obamin naslednik u Bijeloj kući, Donald Tramp, uveo je tokom svog prvog mandata, u proljeće 2019. godine, embargo na venecuelansku naftu, zabranivši domaćim kompanijama kupovinu nafte od PDVSA i njenih podružnica. Kompanije iz drugih zemalja rizikovale su pristup američkom bankarskom sistemu.

Na početku drugog mandata Tramp je kompaniji Chevron produžio dozvolu za poslovanje u Venecueli, a naftu su u narednim mjesecima kupovale i zemlje poput Španije.

Krajem prošle godine Bijela kuća je ponovo pojačala blokadu venecuelanskog naftnog sektora, a Tramp je najavio i naftnu "karantenu".

Puna skladišta

Prema riječima neimenovanih izvora, PDVSA je u tim uslovima tražila smanjenje proizvodnje od kompanija koje vodi u saradnji sa stranim partnerima, uključujući kompaniju Petrolera Sinovensa, osnovanu u saradnji sa kineskom državnom naftnom kompanijom CNPC.

Zahtjev obuhvata i kompanije Petropiar i Petroboskan, koje venecuelanska kompanija vodi u saradnji sa američkim Chevronom, kao i Petromonagas, naveli su izvori.

Ranije su PDVSA i ruska državna naftna kompanija Roszarubezhneft zajednički upravljali Petromonagasom, a sada njime upravlja samo PDVSA, prenosi Index.

PDVSA i CNPC nisu odmah odgovorili na pitanje Rojtersa, dok je Chevron naveo da i dalje posluje "u potpunom skladu sa svim relevantnim zakonima i propisima", ne navodeći detalje.

Radnici u Sinovensi u nedelju su se pripremali za isključivanje oko 10 naftnih bušotina na zahtjev PDVSA, jer su skladišta puna ekstra teške nafte i nema "razređivača" za naftu, rekao je jedan izvor.

Bušotine mogu brzo ponovo početi sa proizvodnjom, dodao je izvor.

Jednim dijelom Sinovensine proizvodnje Venecuela servisira dug prema Kini. Dva supertankera pod kineskom zastavom koja su putovala ka Venecueli prekinula su plovidbu krajem decembra, pokazuju podaci LSEG-a.

U Petromonagasu radnici su počeli smanjivati proizvodnju krajem prošle nedelje dok cevovodom ne stignu novi "razređivači", rekao je drugi izvor.

Chevron još nije smanjio proizvodnju jer ima malo slobodnog skladišnog kapaciteta, naročito u Petropiaru, a tankeri i dalje utovaruju naftu. Ipak, ni Chevronova plovila nisu isplovila iz venecuelanskih voda od četvrtka, a skladišni kapaciteti u Petroboscanu su ograničeni, što bi moglo dovesti do smanjenja proizvodnje, rekao je izvor.

Nafta čeka u lukama

PDVSA se suočava sa problemima u poslovanju pod pritiskom iz Vašingtona, ali infrastruktura kompanije nije oštećena u američkim udarima tokom vikenda. Uz blokade tankera i niže cijene, kompaniju muči i popravka IT sistema nakon sajber-napada u decembru, rekli su zaposleni.

Međutim, američki pritisak primorao je PDVSA da krajem prošle godine skladišti naftu u tankerima i zaustavi isporuke iz glavne luke Jose. Ako napunjeni tankeri ne budu mogli da isplove, dalja smanjenja proizvodnje biće neizbježna, objašnjavaju poslovni lideri i stručnjaci za naftu.

Nakon što je ispunila više od 45% ukupnog kopnenog skladišnog kapaciteta od 48 miliona barela, PDVSA je prije dvije nedelje počela skladištenje sirove nafte i goriva u tankerima na moru. Trenutno se više od 17 miliona barela nalazi na brodovima koji čekaju isplovljavanje, pokazuju podaci portala TankerTrackers.com. U nedelju nijedan tanker nije pristao u luku Jose radi utovara, bilo za izvoz, bilo za domaće potrebe.

PDVSA je u drugoj polovini prošle godine pojačala uvoz "lake" nafte koja razređuje domaću naftu sa visokim udjelom sumpora, ali joj je američka blokada u decembru otežala dopremu nafte iz Rusije.

Najveće svjetske rezerve

U novembru je Venecuela proizvodila oko 1,1 milion barela nafte dnevno, od čega je izvozila 950.000 barela, ali su isporuke u decembru zbog američkih mjera prepolovljene, na oko 500.000 barela dnevno, pokazuju preliminarni podaci zasnovani na kretanju brodova.

Venecuela posjeduje oko 17% svetskih rezervi nafte, odnosno 303 milijarde barela, više nego vodeća članica OPEC-a, Saudijska Arabija, pokazuju podaci londonskog Energy Institute-a. Najveći dio rezervi čini teška nafta u regiji Orinoko u centralnoj Venecueli.

Tokom 1970-ih Venecuela je proizvodila čak 3,5 miliona barela nafte dnevno, što je tada činilo više od sedam procenata svjetske proizvodnje. Tokom 2010-ih proizvodnja je pala ispod dva miliona barela dnevno, a prošle godine na oko 1,1 milion barela dnevno, odnosno samo jedan procenat svjetske proizvodnje.