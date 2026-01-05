Direktor Uprave policije Lazar Šćepanović danas je imenovao nove načelnike odjeljenja bezbjednosti Ulcinj, Herceg Novi i Tivat, saopšteno je iz Uprave policije.

“Na radnom mjestu načelnika Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj raspoređen je Nikola Drašković, koji je u prethodnom periodu obavljao rukovodeće poslove policije opšte nadležnosti u nadležnim organizacionim jedinicama u Podgorici i Baru, kao i složene poslove i zadatke na rukovodećim pozicijama u Sektoru za obezbjeđivanje ličnosti i objekata”, navodi se u saopštenju Uprave policije.

Novi načelnik Odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi je policijski službenik Miodrag Knežević, dosadašnji načelnik Odjeljenja bezbjednosti Tivat.

“Kroz svoju karijeru i faze hijerarhije, Miodrag Knežević je obavljao najsloženije poslove i zadatke u kriminalističkoj policiji u Boki Kotorskoj, počevši od radnog mjesta inspektora, preko šefa kriminalističke policije, pa sve do načelnika Odjeljenja bezbjednosti”, pojasnio je Šćepanović u saopštenju.

Na mjesto načelnika Odjeljenja bezbjednosti Tivat raspoređen je policijski službenik Mitar Tadić, koji je u toku procesa rada obavljao poslove policije opšte nadležnosti – pozorničke, dežurne službe, rad na poslovima javnog reda i mira, i kriminalističke policije – opšteg kriminaliteta i krvnih delikata, te poslove šefa kriminalističke policije u Odjeljenju bezbjednosti Herceg Novi.

“Sredinom 2025. godine raspoređeni su načelnici odjeljenja bezbjednosti u Baru, Budvi i Kotoru, čime je dodatno osnažena i zaokružena regionalna kadrovska organizacija na ključnim rukovodećim pozicijama”, kazao je.

Prema njegovim riječima na radnom mjestu načelnika Odjeljenja za elektronske sisteme policije, čije su nadležnosti direktno vezane za direktora Uprave policije i koje svoje poslove i zadatke obavlja na teritoriji cijele Crne Gore, raspoređen je Mladen Raspopović, dugogodišnji službenik ovog Odjeljenja, čiji su poslovi i zadaci usko i specijalizovano vezani za sisteme posebne namjene, telekomunikacione i radio-sisteme, zaštitu i obradu informacija, nadzor i kontrolu prostora, zaštitu objekata i ličnosti, upotrebu bespilotnih letjelica, kao i druge visoko specijalizovane poslove i zadatke.

“Shodno viziji razvoja Uprave policije i Programu rada koji je predstavio direktor Uprave policije, započet je sveobuhvatan proces transformacije budućeg operativnog djelovanja i unapređenja materijalno-tehničke opremljenosti, sa jasnim ciljem jačanja kapaciteta za identifikaciju i efikasan odgovor na savremene i visokorangirane bezbjednosne izazove u narednom periodu.

Uprava policije će nastaviti sa svojom vizijom kroz optimizaciju kadrovskih kapaciteta, plansko restrukturiranje i relokaciju unutar organizacionih jedinica, čime će se ojačati i pružiti snažan i odlučan odgovor u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i pranja novca”, zaključuje se u saopštenju UP.