"Taj čovjek me je udarao i vrijeđao": Napadnuta Sofija Dacić, skandal se odigrao u prodavnici otkrila sve detalje

Sofija Dacić, bivša supruga Igora kojića, na društvenoj mreži Tiktok opisala neprijatnu situaciju koja joj se dogodila

Izvor: Youtube printscreen / Zvezde Granda

Sofija Dacić javnosti je postala poznata nakon što je stupila u brak sa sinom pjevača Dragana Kojića Kebe, Igorom Kojićems.

Njihov brak trajao je svega 5 mjeseci, a nakon što su se razveli, Sofija se pojavila u muzičkom takmičenju Zvezde Granda, gdje je iznenadila sve članove žirija, ali i publiku kraj malih ekrana.

Sofija je inače i vrlo aktivna na društvenoj mreži Tiktok, pa je nedavno opisala neprijatnu situaciju koja joj se dogodila.

Napali je zbog cipela

Sa svojom sestrom otišla je u jednu radnju gdje su kupile cipele koje koštaju 200 evra, a kada su došle kući shvatile su da štikla na cipeli nije dobra i da u njima ne može da se hoda. One su kontaktirale radnju i rekle da štikla nije dobra, ali su ih oni ubjeđivali u suprotno. Čak su joj rekli da njena sestra ne zna da hoda na štiklama.

Sofija je sve to snimila i objavila na Tiktoku gdje je otkrila i u kojoj radnji je kupila cipele, a nakon toga nastao je opšti haos. Zaposleni u pomenutoj radnji se nakon njene objave razbesnio, pa je na svojim društvenim mrežama kačio njene slike i demantovao ono što je ona govorila o njegovoj radnji. Međutim, kako Kebina bivša snajka tvrdi, taj čovjek je nju udarao, drao se na nju, bio bezobrazan i neprofesionalan.

"Meni je žao što neko ima obraza da me okači na stori, a bio je toliko bezobrazan i neprofesionalan prema meni. Taj čovjek me je udarao, vrijeđao u tom lokalu i još se pravda da je on u pravu. Svakako, inspekcija vas čeka", poručila je Dacićeva na društvenoj mreži Tiktok.