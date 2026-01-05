Mađarski premijer Viktor Orban poručio je da sada nije povoljan trenutak za posjetu ruskog predsjednika Vladimira Putina, što je izazvalo iznenađenje u diplomatskim krugovima i otvorilo pitanja o daljim odnosima Mađarske i Rusije.

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da sada nije povoljan trenutak da predsjednik Rusije Vladimir Putin posjeti Budimpeštu, jer nema bilateralnih pitanja o kojima bi trebalo razgovarati, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp je u oktobru izjavio da će razgovarati sa Putinom u Budimpešti, ali sastanak nikada nije održan, prenosi Rojters.

Mađarska će se isključiti iz ratne ekonomije i fokusirati na ekonomiju mira, poručio je premijer Orban prethodno na međunarodnoj konferenciji za novinare.

Orban je naveo da se završila jedna era u međunarodnoj politici i da će nova epoha biti era nacija, prenosi "Mađar nemzet".

Prema njegovim riječima, jedno od najvažnijih pitanja nove ere u Evropi biće pitanje rata i mira, dok je energija jedno od ključnih pitanja.

Da podsjetimo, Orban je do sada više puta pozivao Trampa i Putina da se sastanu u Budimpešti, zbog čega je ova izjava mađarskog premijera izazvala iznenađenje.

