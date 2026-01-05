Opština Žabljak donirala je Domu zdravlja u tom gradu medicinsku opremu u vrijednosti od 8.000 eura.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Donaciju je, Marku Terziću, direktoru Doma zdravlja Pljevlja u čijem sastavu funkcioniše i Zdravstvena stanica na Žabljaku, uručio predsjednik opštine Žabljak Radoš Žugić, pišu Vijesti.

Veći dio opreme biće smješten u kabinet za pedijatriju, dok će dio (šestokanalni EKG aparat, boce sa kiseonikom i dr.) biti raspoređen u službe za koje menadžment Doma zdravlja procijeni da su prioritetne.

“Opština Žabljak nastavlja dobru praksu podrške zdravstvenom sistemu u našem gradu. Tokom prethodne tri godine donirana je značajna medicinska oprema Domu zdravlja i Hitnoj pomoći, a budžetom za 2026. godinu planirana su sredstva za opremanje sale za fizikalnu terapiju”, naveo je predsjednik opštine Žabljak Radoš Žugić na svom fejsbuk nalogu.

Žugić kaže da je u prethodne dvije godine zabilježen porast broja novorođenčadi u tom gradu, što je bio dodatni razlog da se upravo kabinet za pedijatriju opremi savremenom i neophodnom opremom.