Nova spin-off serija za jedan dan postala 5. najgledanija: Ljudi poludjeli za spin-off trilerom, a kritike podijeljene

"Talamasca: The Secret Order" uprkos podijeljenim mišljenjima nastavlja da se penje na listi.

Izvor: YouTube/amc+

Nova spin-off serija iz "Interview with the Vampire" svijeta potpuno je neočekivano postala hit na Netfliksu samo dan nakon što se pojavila na platformi. Dok fanovi čekaju treću sezonu kultne serije 2026. godine, AMC nastavlja da širi svoj "Immortal Universe", te je poslije "Mayfair Witches" stigla i potpuno originalna priča – "Talamasca: The Secret Order".

Serija prati Gaja Anatola, čitača misli koji se pridružuje tajnoj organizaciji Talamasca kako bi zaustavio opasnog vampira. Kritičari su bili podijeljeni – ocjena je solidnih 64% – ali publika ju je objeručke prihvatila.

Uprkos prosječnim kritikama, Talamasca je postala peti najgledaniji naslov na svijetu, a u Danskoj i Velikoj Britaniji skočila je čak na drugo mjesto.

Izvor: printscreen/youtube/amc+

Za razliku od ostalih adaptacija En Rajs, ova serija donosi potpuno novu priču, što je nekima osvježenje, a nekima minus. Pohvale najviše idu Vilijamu Fihtneru koji igra vampirskog negativca, dok su zamjerke upućene sporijem tempu i pričama koje "možda nijesu morale da se ispričaju“.

Ni publika nije jednoglasna – i tamo stoji 64% – ali globalni uspijeh pokazuje da interesovanja itekako ima. A najzanimljivije od svega je što je serija tek jedan dan dostupna van SAD-a, pa se očekuje da će popularnost tek da raste, naročito kada stigne i na globalne Netfliks platforme.

Pogledajte trejler: