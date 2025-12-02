Ceca preporučila ovu Netfliks seriju i mreže su izgorjele: Ljudi masovno počeli da gledaju triler

Pjevačica je jedna od mnogih koji su oduševljeni serijom "Absentia" koja obara rekorde gledanosti, a u kojoj glavnu ulogu tumači čuvena Stana Katić iz Srbije.

Izvor: MONDO

Svetlana Ceca Ražnatović napravila je pravu pometnju na svom X nalogu, nakon što je preporučila Netfliksov hit "Absentia". Sve je krenulo tako što ju je jedna korisnica pitala da prokomentariše popularno triler ostvarenje, na šta je pjevačica napisala: "Dobra je" uz lajk emodži.

Uslijedila je lavina reakcija korisnika pomenute društvene mreže koji su pisali da su odmah počeli sa gledanjem ove serije.

Izvor: Printscreen/X

"Ali ova kraljica koja daje recenzije i na serije", napisao je jedan oduševljeni korisnik.

O čemu se radi u seriji "Absentia"?

Netfliks je nedavno otkupio sve sezone triler krimića "Absentia" koje su prikazivane u periodu između 2017. i 2020. godine.

Glavna uloga je pripala slavnoj glumici Stani Katić koje se mnogi sjećaju iz serije "Catle", a interesantno je da je ona i jedna od najslavnijih Srpkinja u Holivudu.

"Absentia" ima tri sezone, evo o čemu se radi u svakoj:

1. sezona

Absentia sezona 1 Izvor: YouTube

Emili Bern (Stana Katić) je jedna od najboljih agentkinja FBI-ja, ali dok juri jednog od najopasnijih serijskih ubica u Bostonu — nestaje bez traga. Godinama niko ne zna gdje je, zbog čega je na kraju proglašena mrtvom — "in absentia".

Šest godina kasnije — šok: pronađena je u šumi, zatvorena u stakleni rezervoar s vodom, izmučena i bez sjećanja na to šta se desilo.

Kada se vrati kući, njen život više nije njen: njen suprug, Nik Djurand, ponovo se oženio — sada je sa Alis, koja je odgajala njihovog sina Flina.

Emili pokušava da se vrati u život, ali ubrzo shvata da ništa nije kao što izgleda. Nove misterije, nova ubistva, a svi sumnjaju upravo u nju. Postaje i lovac i lovina, dok pokušava da otkrije ko ju je zatočio i zašto.

2. sezona

Absentia 2 trejler Izvor: YouTube

Nakon burnih događaja iz prve sezone, Emili pokušava da nađe mir — ali Boston potresa teroristički napad na saveznu zgradu. Emili i Nik ponovo rade zajedno, ali istraga otvara dublje slojeve tajni: eksperimente nad ljudima, manipulaciju sjećanjima i tajne laboratorije koje su povezane sa njenim nestankom.

U centru svega izranja i lik Alis, NIkova nova supruga, koja nije ono za šta se predstavljala. U pozadini se krije mreža istraživanja smrtonosnih supstanci, među kojima i novi otrov — nešto što može da izbriše um i kontrolu nad tijelom.

Na kraju, Emili se suočava sa Alis u dramatičnom obračunu. Mnoge maske padaju, a Emili po prvi put djeluje kao da ima kontrolu nad sopstvenim životom — ali prividni mir ne traje dugo.

3. sezona

Absentia 3 Izvor: YouTube

Treća sezona otvara još mračniji dio priče. Na početku se otkrivaju tijela beskućnika kojima su izvađeni organi i Emili ubrzo shvata da to nije slučajna serija ubistava, već dio velike međunarodne zavjere.

Organizacija koja stoji iza svega, pod imenom Meridijan, povezana je i sa njenim prošlim otmičarima. Kada Nika kidnapuju, Emili kreće u solo misiju — ranjena, ali odlučna da ga pronađe i razotkrije cijelu mrežu.

Put je vodi kroz Evropu, tajne laboratorije i lažne saveznike. Na kraju, Emili razotkriva plan o biološkom oružju i sukobljava se sa onima koji su godinama vukli konce njenog života sve do spektakularnog finala.