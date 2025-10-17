"Kao Igra prestola, ali mnogo bolja": Gledaoci oduševljeni novom serijom na Netfliksu

Jedan gledalac posebno je pohvalio tehničku stranu serije Néro the Assassin , ocijenivši je sa 10/10.

U moru sadržaja na Netfliksu, koji broji više od 5.000 filmova i 2.500 serija, lako je propustiti pravi dragulj. Ipak, izgleda da je jedna nova istorijska drama privukla ogromnu pažnju gledalaca širom svijeta. Riječ je o mini-seriji "Néro the Assassin", koja je od objavljivanja 8. oktobra pogledana više od 31,6 miliona sati i trenutno se nalazi na četvrtom mjestu najgledanijih serija na globalnom nivou.

O čemu se radi?

Radnja je smještena u Francusku u 16. veku i prati Néra (Pio Marmai), iskusnog plaćenog ubicu kojeg izdaje moćni gospodar. Njegov se život iz korena mijenja kada otkrije da ima ćerku Perlu (Lili-Rouz Karlije Taburi) za koju nije znao. Kada ona postane meta nemilosrdnih sila, Néro je primoran da bježi s njom kroz brutalnu, ratom razorenu zemlju.

Na svom putu sukobljava se s bivšim zaštitnikom Rošmorom (Lui-Do de Lanksen), jednookom vješticom La Bornj (Kamij Razat) i drugima. Néro se uskoro nađe pred izborom između sopstvenog opstanka i iskupljenja, shvatajući da Perlinina tajna može promijeniti sudbinu svijeta.

Poređenja sa Igrom prestola

Iako na IMDb-u serija ima ocjenu 6.7, mnogi gledaoci smatraju da zaslužuje čistu desetku, a najčešće je porede s megapopularnom HBO serijom "Igra prestola". Jedan gledalac napisao je da je serija kao "Igra prestola, ali bolja", dodajući:

"Apsolutno mi se sviđa ovo umjetničko djelo. Likovi, radnja, scena... ima taj GoT ugođaj, ali bolje!."

Pohvalio je i dinamiku serije:

"Ne razvlači se nepotrebno i u svakoj sceni se nešto dešava. To je tip serije zbog koje jedva čekate da pogledate sledeću epizodu. Stvarno se nadam da će biti nastavka!"

"Svi sastojci za divnu avanturu... Za obožavaoce Igre prestola, koju sam gledao tri puta, ovo je obavezno za gledanje", složio se drugi gledalac.

Ipak, nisu svi bili potpuno oduševljeni.

"Sukobi su me ponekad podsjećali na Igru prestola, ali likovi su mogli biti mnogo bolje razvijeni", napisao je jedan kritičar.

Jedan gledalac posebno je pohvalio tehničku stranu, ocijenivši seriju sa 10/10 i opisavši je kao "finu srednjovekovnu francusku pustolovinu s magijom, sa odličnim likovima i glumačkom postavom". Dodao je da ima "najbolje engleske glasovne prevode" i da je riječ o "besprekornom radu".

Netfliks još nije potvrdio drugu sezonu ove akcione drame, ali s obzirom na kratko vrijeme od premijere, za takve vijesti je vjerovatno još prerano.