Raste bijes zbog najgledanije serije na Netfliksu "Monster": Izmislili brutalne događaje da bi povećali gledanost

Serija je nastavak franšire o istinitim i brutalnim događajima koji su zgrozili svijet, ali sada gledaoci tvrde da je dio priče izmišljen kako bi se privukli gledaoci i gledanost.

Izvor: Netflix

Novi nastavak Netfliksove serije Monster, koji obrađuje život zloglasnog serijskog ubice Eda Gejna, naišao je na oštre kritike gledalaca zbog, kako tvrde, brojnih neistinitih situacija. Serija autora Rajana Marfija ranije je obrađivala slučajeve Džefrija Damera i braće Menendez, a najnovija sezona izazvala je podjednako kontroverzne reakcije.

Ko je bio Ed Gein?

Ed Gejn uhapšen je 1957. godine, kada je policija u njegovoj kući pronašla namještaj i odjeću izrađene od ljudskih tijela. Iako je priznao ubistvo dvije žene i nijedno drugo mu zvanično nije dokazano, sumnja se da je broj njegovih žrtava bio mnogo veći.

Monster: The Ed Gein story Izvor: Netflix

Dramatizacija i izmišljena ubistva

U osam epizoda serije prikazano je kako Gejn ubija ukupno šestoro ljudi. Među žrtvama koje su mu dodate u seriji su dadilja Evelin Hartli, za čije ubistvo u stvarnosti nikada nije osuđen, zatim njegov rođeni brat, iako njegova smrt nikada nije zvanično potvrđena kao ubistvo, kao i dvojica muškaraca koji su navodno slučajno zalutali na njegovu farmu.

Posebne kritike izazvala je scena u kojoj Gein motornom testerom ubija muškarce, u stilu filma Texas Chainsaw Massacre, koji jeste inspirisan njegovim zločinima, ali je snimljen godinama kasnije. Takav događaj u stvarnosti se nikada nije dogodio.

Gledaoci razočarani

Jedan korisnik Redita opisao je seriju kao užasnu, navodeći da su autori dodali "više detalja koji nisu istiniti kako bi je učinili dramatičnijom i preokrenuli priču izvan onoga što je bilo stvarno do te mjere da se čini čudnim."

Posebno je kritikovan lik Gejnove navodne djevojke, Adelin Votkins. U seriji je prikazana kao odana partnerka koja ga posjećuje u duševnoj bolnici i pomaže mu u pljačkanju grobova. Međutim, u stvarnosti je njihov odnos bio potpuno drugačiji.

Izvor: Netflix

Votkins je u jednom intervjuu tvrdila da su bili u vezi dvadeset godina i da je odbila njegovu prosidbu, da bi kasnije povukla te riječi i izjavila da su se viđali samo sedam mjeseci i da nikada nije kročila u njegovu kuću.

Drugi gledalac napisao je da serija "ne valja".

"Video sam toliko sr*nja da sam morao guglati puno stvari samo da bih svaki put otkrio da je izmišljeno! Gotovo 50 posto serije je izmišljeno", naveo je on.

Još jedan komentar glasi:

"Kao ljubitelj takvih zločina, stvarno ne mogu uživati u lažnoj priči o stvarnom serijskom ubici. Priča Eda Gejna sama po sebi nije toliko duboka i mogla bi da se završi u najviše tri ili četiri epizode da je ispričana onakva kakva je zapravo. Osjećam da je toliko razvučena jer su željeli da naprave osam epizoda."