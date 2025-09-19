Netfliks je pustio mračnu triler seriju i svi su već "navučeni": Kao da gledate Ozark, The Bear i Succession u jednom

"Black Rabbit" je serija koja je nedavno imala premijeru na Netfliksu, i već je ostvarila sjajne rezultate, a publika za sada smatra da ovo ostvarenje obećava

Serija "Black Rabbit" privukla je pažnju već od prvih najava, a očekivanja su dodatno porasla posle uzbudljivog trejlera koji je u svega dva minuta uspio da prenese snažnu emociju i energiju, pojačanu odličnim indie saundtrekom.

Pogledajte najavu:

Sada kada je stigla na Netfliks i nakon odgledane prve dvije epizode, jasno je da nas čeka intenzivno i mračno iskustvo. Atmosfera podsjeća na haotične scene iz "The Beara", nosi napetost "Ozarka" i oslanja se na borbu za moć u stilu "Successiona".

O čemu se radi u seriji?

Džejk Fridkin (Džud Lo) je ambiciozni i uglađeni vlasnik "Black Rabbit-a", modernog restorana i VIP kluba u Njujorku, koji je pred velikim uspjehom.

Iznenada se pojavljuje njegov stariji brat Vins (Džejson Bejtman) – haotičan, problematičan i opterećen velikim dugovima i opasnim prijetnjama. Njegov povratak uvlači Džejka u opasnu borbu dok stare rane ponovo izlaze na površinu, a restoran postaje meta sila koje ne mogu da kontrolišu.

Spori triler vredan gledanja

"Black Rabbit" je triler koji se razvija polako, ali svaka epizoda pažljivo gradi napetost. Radnja se vrti oko braće Džejka (Džud Lo) i Vinsa (Džejson Bejtman), čiji odnos pun sukoba i starih rana stoji u središtu priče.

"Black Rabbit" za sada djeluje kao veoma zanimljiva serija u kojoj su u centru porodične veze i lojalnost. Priča je puna sukobljenih motiva, promjena u odnosima i stalne tenzije, pa traži pažljivo praćenje. Korišćenje više vremenskih linija daje dodatnu složenost i pretvara seriju u slagalicu koju gledalac postepeno sastavlja.

Veliki plus je i to što seriju režira više talentovanih autora – među njima i sam Džejson Bejtman, zatim Laura Lini, Ben Semanof i Džastin Kurcel. Prve dvije epizode, koje je režirao Bejtman, već su pokazale njegovu vještinu, potvrđenu ranije u seriji "The Outsider".

Kritike su uglavnom pozitivne – na Rotten Tomatoes serija trenutno ima ocjenu od 75% (na osnovu 16 recenzija). Džudi Berman iz "Time" magazina ističe da se serija izdvaja stilskom režijom, brzim tempom i odličnim glumačkim tandemom Džuda Loa i Džejsona Bejtmana. Greg Makartur iz "Screen Rant-a" nazvao je "Black Rabbit" mračnim, tehnički briljantnim i tragično ljudskim, dodavši da to nije zamjena za Ozark, već njegov dostojan naslednik.