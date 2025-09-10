Serija od prije 4 godine postala broj 1 u 2025: Krimi-drama prešišala nova ostvarenja, finale gledalo 4 miliona ljudi

"Mare of Easttown" se ponovo našla na listi najgledanjih u 2025. sa sve ocjenom 95% na Rotten Tomatoes, i riječ je o krimi-drami sa Kejt Vinslet u glavnoj ulozi.

Izvor: printscreen/youtube/Rotten Tomatoes TV

HBO-ova mini-serija "Mare of Easttown" iz 2021. godine brzo je postala televizijski fenomen, zahvaljujući intrigantnoj radnji, snažnim likovima i briljantnoj glumi Kejt Vinslet. Sa ocjenom od 95% na Rotten Tomatoes i prosječnom ocjenom 8,4 na IMDb-u, ovo ostvarenje dokazalo je da kvalitetna drama može podjednako privući i široku publiku i zahtjevne kritičare.

No, sada ovo ostvarenje doživljava novu slavu zahvaljujući drugoj seriji "Task", s obzirom da je iza nje isti kreator Bred Ingelsbi. Ljudi su oduševljeno krenuli sa pretraživanjem sličnog sadržaja, te je to jedan od razloga zašto se "Mare of Easttown" vratila na top liste najgledanijih.

Pogledajte trejler:

Mare of Easttown Limited Series Trailer Izvor: YouTube

O čemu se radi u seriji?

Radnja prati detektivku Marijan Mer Šihan koju tumači Vinslet, u malom gradu Istaun u Pensilvaniji. Dok istražuje ubistvo mlade djevojke, Mer se suočava i sa sopstvenim demonima – ličnim tragedijama, narušenim porodičnim odnosima i zajednicom koja je puna tajni.

Izvor: printscreen/youtube/ Rotten Tomatoes TV

Ono što "Mare of Easttown" izdvaja od drugih kriminalističkih priča jeste duboka psihološka dimenzija – ovde nije u centru samo zločin, već i ljudi, njihove slabosti, ljubavi i greške.

Šta kažu kritike?

Kritičari su seriju opisali kao "tešku, ali realističnu", ističući autentičnost prikaza malog američkog gradića, gdje svako poznaje svakog, a svaka odluka ima posljedice. U tome je posebna snaga – Istaun nije samo pozadina radnje, već gotovo ravnopravan lik, mjesto u kojem svaka tajna prije ili kasnije ispliva na površinu.

Izvor: printscreen/youtube/ Rotten Tomatoes TV

Najveće pohvale, naravno, idu Kejt Vinslet, koja je kreirala nezaboravan lik policajke koja je istovremeno kruta, ranjiva, tvrdoglava i duboko emotivna. Njena interpretacija Mare mnogi smatraju jednom od najboljih u karijeri, jer je uspjela da publici približi ženu koja je daleko od klišea "detektivke heroja".

Izvor: printscreen/youtube/ Rotten Tomatoes TV

Mer je istovremeno slomljena i snažna, obična i izuzetna – i upravo zato publika može lako da se poistovjeti sa njom.

Finalna epizoda oborila je rekorde gledanosti, privukavši preko četiri miliona gledalaca na HBO i HBO Max platformama, što je ovaj naslov učinilo jednim od najpraćenijih u posljednjih nekoliko godina.