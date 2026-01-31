logo
Bogata nasljednica "iskopirala" Karleušu: Stajling 10.000 eura obukla pet dana kasnije

Bogata nasljednica "iskopirala" Karleušu: Stajling 10.000 eura obukla pet dana kasnije

Autor Marina Cvetković
0

Nasljednica čuvenog lanca hotela i DJ, Paris Hilton pojavila se u identičnoj modnoj kombinaciji kakvu je pjevačica Jelena Karleuša nosila svega par dana ranije.

Bogata nasljednica "iskopirala" Karleušu Izvor: TikTok/printscreen/parishilton/Petar Aleksić

Jelenu Karleušu mnogi svrstavaju na liste najbolje odjevenih ličnosti u okruženju, a već se dešavalo da se u sličnim stajlinzima kasnije pojave i Kim Kardašijan i Bijonse, što je pjevačica pomno pratila, te dijelila slike na društvenim mrežama tvrdeći da je svjetske zvezde kopiraju.

Sada je isplivao još jedan "copy/paste", a u pitanju je ni manje ni više nego milionerka - Paris Hilton.

Karleuša je luksuzni stajling brenda Guči, čija se vrijednost procenjuje na oko milion dinara, kako piše Informer, ponijela tokom snimanja muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", dok je Paris Hilton juče na društvenim mrežama objavila fotografije u istom kompletu sa potpisom prestižnog brenda.

"Guči djevojka zauvijek. Zaljubljena sam u novu kolekciju. Ikonična je", poručila je Paris uz fotografiju na kojoj pozira okružena brojnim kesama i kutijama ovog luksuznog brenda.

@parishilton#Slivingis a lifestyle ✨ My Valentine’s Day editorial with @Interview Magazine♬ original sound - Kurvy Kween

Pogledajte kako stoji Jeleni:

Riječ je o košulji i suknji na kojima dominira prepoznatljiv logo italijanske modne kuće, a zanimljivo je da su obje modne ikone kombinaciju upotpunile tašnicama istog brenda, takođe sa istaknutim logom. 

