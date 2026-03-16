Palestinski civil poginuo je u ponedeljak na periferiji Abu Dabija, prijestonice Ujedinjenih Arapskih Emirata, kada je projektil pogodio njegov automobil, saopštile su tamošnje vlasti. Incident se dogodio u trenutku dok Iran nastavlja sa udarima na države Zaliva nakon američko-izraelskih napada, prenosi Inquirer.net.

"Vlasti Emirata Abu Dabi intervenisale su povodom incidenta u oblasti Al Bahija, gde je raketa pogodila civilno vozilo, što je za posledicu imalo smrt jednog palestinskog državljanina", navodi se u saopštenju Kancelarije za medije Abu Dabija.