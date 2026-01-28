Evo zašto svi bruje o ćerkama Jelene Karleuše i Duška Tošića nakon skandala: Oglasile se, zbog ovih slikama nastao lom

Atina Tošić podijelila je svoje fotografije iz Dubaija.

Izvor: Instagram printscreen/atinatossic

Ćerke Jelene Karleuše i Duška Tošića, Atina i Nika, odlučile su da se osamostale i pokažu da su spremne za medijsku scenu. Prvi korak napravile su lansiranjem vlastitog bodi mista i gostovanjem kod Ognjena Amidžića, pokazujući da im pažnja medija prija i da žele samostalno graditi svoj javni imidž.

Kao mnoge poznate ličnosti, zimu su zamijenile toplijim destinacijama, sa majkom su otišle na nekoliko dana u Dubai, gdje su uživale u luksuzu. Atina je na Instagramu podijelila delić atmosfere, pokazujući fanovima kako provode vrijeme van Srbije.

Pogledajte fotografije Atine i Nike Tošić:

Atina je pozirala u uskoj zelenoj haljini koju je ukombinovala sa zanimljvim visokim potpeticama koje imaju srce na sebi. Komentari na društvenim mrežama su se samo nizali, a pratioci su bili oduševljeni njenim stilom.

Podsjetimo, dok je Jelena Karleuša boravila sa svojim ćerkama u Dubaiju njen bivši suprug Duško Tošić nasilno je zamijenio bravu na njenom dupleksu i tom prilkom izbacio kućne ljubimce i služavke iz doma.

Po povratku sa putovanja, Jelena Karleuša je za domaće medije izavila da je Duško vratio ključ i da ne želi više da komentariše njegovo ponašanje.