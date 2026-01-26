Kako izgleda dupleks na kome je Duško Tošić zamenio bravu? U ovom luksuzu živi Karleuša sa ćerkama

Duško Tošić nasilno je zamenio brave na domu na Senjaku poznate pevačice.
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević/ Instagram printscreen
Jelena Karleuša uspela je da uđe u svojo dupleks na Senjaku nakon velikog skandala kada je njen bivši suprug zamenio brave dok je ona boravila u Dubaiju sa ćerkama.
Pevačica je razgovarala sa medijima kada je sletela u Beograd i otkrila da je pozvala policiju iz Dubaiju i da je problem vrlo brzo rešen.
Reč je o luksuznom dupleksu koji čak ima i lift, prostran dnevni boravak, a
u okviru stana Jelena Karleuša je imala i ogroman garderober. Enterijer je uređen sa mnogo stila, na fotografijama koje je pevačica objavljivala na društvenim mrežama mogu se videti brojna umetnička dela, kao i prepoznatljive Versace vaze. Stan na Dedinju poseduje i sopstvenu garažu.
Pogledajte fotografije stana Jelene Karleuše:
Podsetimo, ne sluteći da je Duško isplanirao ulazak u stan,
Karleuša je boravila u Dubaiju, gde je, sudeći po objavama na društvenim mrežama, delovala veoma opušteno i smireno.
Pevačica je uživala u sunčanju i odmoru, a tokom snimanja videa u plavoj haljini u hotelskoj sobi, u kadar je spontano uletela i njena mlađa ćerka Nika.
