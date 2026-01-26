logo
Kako izgleda dupleks na kome je Duško Tošić zamenio bravu? U ovom luksuzu živi Karleuša sa ćerkama

Kako izgleda dupleks na kome je Duško Tošić zamenio bravu? U ovom luksuzu živi Karleuša sa ćerkama

Autor Ana Živančević
0

Duško Tošić nasilno je zamenio brave na domu na Senjaku poznate pevačice.

Ovako izgleda dupleks na kome je Duško Tošić zamenio bravu Izvor: MONDO/Đorđe Milošević/ Instagram printscreen

Jelena Karleuša uspela je da uđe u svojo dupleks na Senjaku nakon velikog skandala kada je njen bivši suprug zamenio brave dok je ona boravila u Dubaiju sa ćerkama.

Pevačica je razgovarala sa medijima kada je sletela u Beograd i otkrila da je pozvala policiju iz Dubaiju i da je problem vrlo brzo rešen.

Reč je o luksuznom dupleksu koji čak ima i lift, prostran dnevni boravak, a u okviru stana Jelena Karleuša je imala i ogroman garderober. Enterijer je uređen sa mnogo stila, na fotografijama koje je pevačica objavljivala na društvenim mrežama mogu se videti brojna umetnička dela, kao i prepoznatljive Versace vaze. Stan na Dedinju poseduje i sopstvenu garažu.

Pogledajte fotografije stana Jelene Karleuše:

Podsetimo, ne sluteći da je Duško isplanirao ulazak u stan, Karleuša je boravila u Dubaiju, gde je, sudeći po objavama na društvenim mrežama, delovala veoma opušteno i smireno.

Pevačica je uživala u sunčanju i odmoru, a tokom snimanja videa u plavoj haljini u hotelskoj sobi, u kadar je spontano uletela i njena mlađa ćerka Nika. 

