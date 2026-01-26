"Ključevi su vraćeni, kao i životinje i kućne pomoćnice": Karleuša na ivici suza govorila o skandalu sa Duškom Tošićem

Jelena Karleuša duboko je potresena postupkom njenog bivšeg muža.

Izvor: pink tv

Jelena Karleuša otkrila je šta se tačno dešavalo u njenoj kući na Senjaku dok je bila na odmoru u Dubaiju. Njen bivši suprug Duško Tošić zamijenio je brave na dupleksu, a tom prilikom otpustio kućne pomoćnice i izbacio kućne ljubimce.

Pjevačica je pred kamerama MONDO portala navela da je pozvala policiju iz Dubaija i obavijestila ih da je neko nasilno promijenio brave. Ona je potom otkrila da je Duško vratio ključeve od kuće koja pripada njenoj djeci i njoj.

"Prema poslednjim informacijama koje imam, ključevi su vraćeni, kao i životinje i kućne pomoćnice. Sve se riješilo. Tresla se gora, rodila se nova brava."

Karleuša ističe da ne zna zbog čega je duško odlučio da promijeni brave.

"Zaista ne znam zašto je to uradio. Možda bi trebalo Duška da pitate za ove poteze. Pokušala sam da imam pet dana odmora, ali se to nije desilo. Vraćam se umornija nego što sam otišla. Ovo je sve veliki stres, kako za mene, tako i za djecu", rekla je ona i dodala:

"Javili su mi ukratko šta se dešava, ali se situacija vrlo brzo riješila. Vraćam se u tu kuću. Gdje bih se vratila?"

Istakla je da još nije podnela tužbu, pošto je bila u inostranstvu.

"Nisam ga još tužila. Tek sam sletjela, još ne znam šta se dešava, idem ka kući. Iz Dubaija sam bila primorana da pozovem policiju da ih obavijestim o tome da je neko nasilno zamijenio brave. I to se brzo riješilo, kako treba, mirno i kulturno. Meni je žao i što ste vi sada kasno ovde i što moram da odgovaram na ova pitanja umjesto o mojoj karijeri, muzici i nekim lijepim stvarima. To mi je karma. Nema mira za mene."