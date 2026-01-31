Karleuša jecala na Pinku, drama sa Duškom je dotukla: Pokrila lice rukama, htjeli da prekinu snimanje

Jelenu su savladale emocije i nagomilan stres, a u jednom trenutku su producenti navodno hteli i da prekinu snimanje.

Izvor: Pink printscreen

Jelena Karleuša prethodne dane i odmor u Dubaiju neće pamtiti po lijepom, zbog skandala koji joj je priredio bivši suprug Duško Tošić. On je tada zamijenio brave u porodičnom stanu na Dedinju, gdje pjevačica živi s kćerkama nakon razvoda, ali iako je taj problem riješen, očigledno je da je incident ostavio posljedice po Jelenu.

Samo dan nakon povratka iz Dubaija, Jelena je u Šimanovcima snimala novu epizodu muzičkog takmičenja „Pinkove zvijezde“, ali iako se trudila da bude maksimalno profesionalna i nasmijana, u jednom trenutku pop-divu su savladale emocije i nagomilani stres, pa je briznula u plač.

„Jelena jeste hrabra i uvijek se diže iz svega kao feniks iz pepela. Ipak, sve ovo što se izdešavalo s njenim bivšim mužem dok je bila s kćerkama na odmoru, nije joj bilo nimalo prijatno. Sve to ju je jako potreslo. Čim se vratila s odmora u Beograd, nije imala vremena da malo dođe k sebi i odmori se od svega. Tu prvu noć po dolasku nije spavala ni sat vremena, a već sjutradan je imala snimanje „Pinkovih zvijezda“. Počela je da se sprema od ranih jutarnjih sati, a ispred studija u Šimanovcima pojavila se tip-top dotjerana u punom „Gucci“ autfitu iz najnovije kolekcije njihovog novog dizajnera Demne. Dala je i izjavu medijima u svom stilu, pa su svi mislili da je nesrećna epizoda s Tošićem sada iza nje“, priča sagovornik sa snimanja pomenute epizode, pa nastavlja:

„Jelena se dobro držala, šalila se s kolegama i sve je djelovalo u redu. Ipak, sve se promijenilo kada je jedan njen kandidat otpjevao pjesmu koja ju je emotivno razorila. Tada nije mogla da zadrži suze. Toliko je plakala da su organizatori htjeli da prekinu snimanje, kako bi se malo smirila. Vidjelo se da joj je sve ovo teško palo i da je ovaj haos ostavio posljedice na nju. Ipak, i ona je žena od krvi i mesa. Tokom snimanja je u jednom trenutku spustila glavu i rukama prekrivala oči. Vidjećete već sve u emisiji“, rekao je izvor sa lica mjesta.