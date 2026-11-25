Aleksandar Vučić najavio štrajk glađu.

Izvor: Informer/Printscreen

Aleksandar Vučić najavio je mogućnost stupanja u štrajk glađu tokom večerašnjeg gostovanja na televiziji „Informer“. On je prethodno govorio o hapšenju Dragana Vučićevića, vlasnika i glavnog i odgovornog urednika ove televizije, kojem je pružio podršku, a njegovo jutrošnje privođenje ocijenio kao „politički progon“.

„Rekao sam porodici i ljudima u okruženju da se spreme na najgore. Mene nemaju za šta da hapse, nisam nikada uzeo dnevnicu i novac, nisam nikada uzimao terapiju, nikad ništa.

Pitanje je trenutka kada ću krenuti u štrajk glađu, a kada u to krenem, tu povratka nema.

U pisanoj formi ću zabraniti ljekarima da mi pružaju bilo kakvu pomoć. Biću potpuno odlučan u tome, ali to će biti moja borba protiv njih. Drugog rješenja nema, da me ućutkaju ili pobijede ne mogu, vidjeli ste da sam im uništio svakoga u Narodnoj skupštini ko se javio za riječ“, najavio je Vučić.

Podsjetimo, Dragan Vučićević, vlasnik i glavni i odgovorni urednik televizije „Informer“, priveden je jutros u blizini zgrade te medijske kuće, nakon čega je sproveden u Policijsku stanicu Voždovac. Određeno mu je policijsko zadržavanje do 48 časova zbog sumnje da je počinio krivično djelo izazivanje panike i nereda u produženom trajanju.

Vijest o njegovom privođenju saopštena je tokom sjednice Skupštine Srbije. Aleksandar Vučić je tokom obraćanja obavijestio poslanike o ovom slučaju, nakon čega su poslanici liste „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“ napustili skupštinsko zasijedanje i uputili se ka Policijskoj stanici Voždovac kako bi pružili podršku uhapšenom uredniku.

Novi skup podrške Draganu Vučićeviću organizovan je i večeras ispred Policijske stanice Voždovac.