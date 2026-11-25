Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Dubravku Macuri, bratu uhapšenog direktora Alta banke Davora Macure.

Izvor: MONDO/Petar Aleksić

Posebno odeljenje za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu odredilo je danas pritvor do 30 dana Dubravku M, bratu odgovornog lica Alta banke Davora M, osumnjičenom za izvršenje krivičnog djela zloupotreba položaja odgvoronog lica pomaganjem.

Pritvor mu je određen zbog opasnosti od bjekstva, da ne bi uticao na svjedoke i da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično djelo, rekla je za Tanjug portparol tog suda Ivona Čogurić, prenosi agencija Tačno.

Prethodno je sa Dubravkom M. uhapšena i Tatjana B, direktorka Alta Pay Group.

Odgovorno lice Alta banke Davor M. je uhapšen početkom novembra zajedno sa direktorom Odjeljenja trezora i upravljanja gotovinom Alta banke G.M. i saradnikom za trezorsko poslovanje banke I.P.

Davor M. je osumnjičen da je izvršio krivično djelo zloupotreba položaja odgovornog lica, dok su ostali osumnjičeni da su pomogli u izvršenju navedenog krivičnog djela.

Kako je ranije saopštilo Javno tužilaštvo za organizovani kriminal, sumnja se da je Davor M. u prethodnom periodu, do 31. oktobra, izvršio krivično djelo tako što je prekoračio granice svog ovlašćenja, u čemu su mu stvaranjem uslova za izvršenje krivičnog djela pomogli osumnjičeni G. M, i I.P, kao lica zadužena za neposredno rukovanje vrijednostima u trezoru Alta banke, tako što su mu predavali kartice za ulazak u trezor ili su mu svojim karticama i prisustvom omogućavali neovlašćene ulaske u trezor "Depo".

Na taj način je Davor M, kako se sumnja, iz trezora iznosio novac i pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od oko 45 milijardi dinara.