Košarkašice Budućnost Bemaksa ostvarile su vrijednu pobjedu na gostovanju u Zagrebu, gdje su savladale istoimenu ekipu rezultatom 78:66, u okviru WABA lige.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Podgoričanke su tako napravile odličan rezultat na prvom od dva uzastopna gostovanja u Hrvatskoj, a već sjutra ih očekuje novi izazov i duel sa Šibenikom u četvrtom kolu regionalnog takmičenja.

Mlade igračice Budućnosti još jednom su pokazale da posjeduju veliki potencijal, a posebno se istakla Nikolina Ilić, koja je provela svih 40 minuta na parketu i postigla 17 poena, uz četiri pogođene trojke.

Značajan doprinos pobjedi dale su i američke košarkašice, čiji je dolazak očigledno dodatno osnažio podgorički sastav.

Šantej Embri ostvarila je dabl-dabl učinak sa 19 poena i 15 skokova, dok je Džejlin Šerod, iako je u ekipu stigla prije svega nekoliko dana, pokazala da će biti veliko pojačanje. Meč je završila sa 14 poena, sedam skokova i po tri ukradene lopte i asistencije.

Dvоcifren učinak imala je i Atina Radević sa 10 poena, dok je Marija Sekulović upisala po osam poena i skokova.

U listu strijelaca upisale su se još Milena Vujović i Anđela Rondović sa po četiri poena, dok je Višnja Stefanović dodala dva.

Budućnost već sjutra očekuje novo gostovanje, ovoga puta protiv Šibenika, ekipe koja je slavila u Podgorici na početku sezone.

Utakmica u dvorani Baldekin zakazana je za 19 časova.