Nakon što mu je isključen mikrofon i uskraćena mogućnost da nastavi izlaganje, Vučić je napustio skupštinsku salu.

Izvor: Youtube/ParlamentSrbija

Tokom današnjeg zasijedanja Narodne skupštine Srbije došlo je do polemike u sali nakon izlaganja poslanice Sare Valentik, posle čega je šef poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobjeđuje" Aleksandar Vučić napustio sjednicu jer mu je predsjedavajući Aleksandar Čupić isključio mikrofon.

Na njeno izlaganje javio se za repliku Aleksandar Vučić, ali mu je nakon dva minuta govora predsjedavajući Skupštine Aleksandar Čupić isključio mikrofon. Čupić je tom prilikom pokazao na sat i kratko poručio da je vrijeme predviđeno za repliku isteklo.

Nakon što mu je isključen mikrofon i uskraćena mogućnost da nastavi izlaganje, Vučić je napustio skupštinsku salu.