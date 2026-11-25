Ćosović je za „Dan“ kazao da je prijavu protiv Boričića podnio zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja u sticaju sa nesavjesnim postupanjem.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Demir Ćosović iz Nikšića, brat preminule Alme Ćosović (Vuković), podnio je Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) krivične prijave protiv sudije Višeg suda u Podgorici Nikole Boričića, kao i protiv policijskih službenika Odjeljenja bezbjednosti Danilovgrad, piše „Dan“

Ćosović je za „Dan“ kazao da je prijavu protiv Boričića podnio zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja u sticaju sa nesavjesnim postupanjem.

– U prijavi sam Boričića označio kao direktnog saučesnika u ubistvu moje sestre. Istovremeno, nadležnim pravosudnim organima podnio sam pritužbu na njegov rad i zatražio njegovo hitno razrješenje, jer nije dostojan obavljanja sudijske funkcije, istakao je Ćosović.

Prema njegovim riječima, Alma je 26. jula 2024. godine u Odjeljenju bezbjednosti Danilovgrad prijavila da joj Dušan Ramić prijeti ubistvom. O slučaju je, kako navodi, obaviješten Nikola Boričić, koji je u tom periodu obavljao funkciju tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

Ćosović tvrdi da Boričić tada nije odredio pritvor Ramiću, iako je, kako ističe, bilo utvrđeno da je riječ o državljaninu Srbije koji nije imao prijavljen boravak u Crnoj Gori.

On je redakciji dostavio na uvid prijavu koju je Alma podnijela policiji, kao i službenu zabilješku o prikupljanju obavještenja od Ramića u OB Danilovgrad.

Iako je Alma u prijavi navela da od nadležnih traži samo da upozore Ramića, njen brat smatra da je tužilac morao postupiti drugačije i odrediti pritvor osumnjičenom, prenosi „Dan“.

Pored krivičnih prijava i zahtjeva za razrješenje sudije Boričića, Ćosović je uputio više pritužbi sudskim, tužilačkim i policijskim institucijama, ukazujući na, kako tvrdi, ozbiljne propuste koji su prethodili tragediji.

Alma Ćosović preminula je 3. avgusta 2025. godine od posljedica teškog premlaćivanja i zlostavljanja koje je, prema navodima iz teksta, Dušan Ramić iz Novog Sada nad njom izvršio tokom noći između 7. i 8. juna. Zločinu je, kako se navodi, prisustvovala njena maloljetna kćerka sa stoprocentnim invaliditetom.

Ćosović se povodom slučaja obratio i Vrhovnom državnom tužilaštvu, Tužilačkom savjetu, Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, Zaštitniku ljudskih prava i sloboda, Savjetu za građansku kontrolu rada policije, direktoru Uprave policije i ministru unutrašnjih poslova, kao i Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama.

Takođe, Sudskom savjetu, Komisiji za etički kodeks sudija, Vrhovnom sudu i Višem sudu u Podgorici dostavio je pritužbe na postupanje sudije Nikole Boričića, uz zahtjev za njegovo razrješenje zbog, kako smatra, nedostojnosti za obavljanje sudijske funkcije.

Kako je saopštio, SDT-u je podnio i krivičnu prijavu protiv policijskih službenika OB Danilovgrad, zbog sumnje na ozbiljne propuste u postupanju u ovom slučaju.