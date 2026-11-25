Radoslav Dragijević, otac okrivljenog Dejana Dragijevića, biće saslušan kao svjedok na narednom ročištu 17. decembra u postupku za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić/facebook/screenshot

Radoslav Dragijević, otac okrivljenog Dejana Dragijevića, biće pozvan na naredno ročište 17. decembra u postupku za smrt dvogodišnje Danke Ilić u Banjskom Polju, odlučilo je danas sudsko veće Višeg suda u Negotinu.

Stariji Dragijević će biti ispitan o saznanjima koja ima o nestanku djevojčice, kao i o tome da li je njegov sin Dejan sa njim razgovarao o nestalom djetetu.

Podsjetimo, Radoslav Dragijević je u početnoj fazi postupka imao svojstvo okrivljenog i bio je obuhvaćen istragom zbog sumnje da je pomogao sinu Dejanu Dragijeviću nakon izvršenja krivičnog djela, odnosno da mu je pomogao u premještanju tijela djevojčice na nepoznatu lokaciju. Teretio se za krivično djelo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog djela, ali je kasnije oslobođen tih optužbi.

Tužilac se usprotivio odluci da Radoslav bude pozvan, imajući u vidu da je prvobitno imao svojstvo okrivljenog u ovom postupku. S druge strane, okrivljeni Dejan Dragijević nije imao ništa protiv da njegov otac bude pozvan, ali je ukazao na njegovo zdravstveno stanje i mogućnost da se uznemiri.

"Ne znam šta da kažem, nemam ništa protiv, ako je toliko bitan, vi ga pozovite, kako vi odlučite. On kad bi došao, sigurno bi bio uzrujan zbog brata i majke", rekao je Dejan Dragijević.

Vidi opis On će svjedočiti na suđenju za ubistvo Danke Ilić: Teretili ga za premiještanje tijela, a onda je uslijedio obrt Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 10 10 / 10

Njegov branilac, advokat Vanja Živković, takođe se nije protivila ovom predlogu, ali je odluku prepustila sudu, uz napomenu da, prema riječima okrivljenog, Radoslav nema neposredna saznanja o događajima u Banjskom Polju, jer kobnog dana nije bio sa njima. Sudsko vijeće je, uprkos primedbama, ostalo pri odluci da ga pozove i ispita na narednom glavnom pretresu.

Radoslav Dragijević nedavno je, podsjetimo, govorio o porodičnoj tragediji koja ga je zadesila tokom prethodne dvije i po godine, ali i o uvjerenju da njegov sin nije umiješan u zločin, koji mu se stavljaju na teret.

On je ispričao da je u kratkom vremenskom periodu izgubio sina Dalibora i suprugu, dok mu je drugi sin Dejan i dalje u pritvoru, gdje mu se sudi za ubistvo Danke Ilić.

Ponovio je da ne vjeruje da je njegov sin Dejan umiješan u ubistvo djevojčice i da smatra da je čitav slučaj namješten njegovoj porodici.

Na današnjem ročištu sud je, po službenoj dužnosti, donio naredbu da se obavi vještačenje tjelesnih povreda koje su kod optuženih konstatovane 6. aprila 2024. godine.

"Vještaci će imati zadatak da utvrde kakve su povrede zabilježene, kada su nastale, da li su mogle biti nanijete u periodu koji su optuženi naveli tokom svojih iskaza, kao i da li su izazvale fizički bol i kog intenziteta. S obzirom na obimnost sudskog predmeta, procijenjeno je da će vještacima biti potrebno najmanje dva mjeseca da pregledaju kompletnu dokumentaciju", saopštila je sudija.

Tokom ročišta bilo je riječi i o video-nadzoru u zgradi Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru. Tužilac je navela da je tužilaštvo pod video-nadzorom, uključujući i hodnik u kojem se obavljaju povjerljivi razgovori između branilaca i okrivljenih, ali je istakao da ovlašćena službena lica mogu da vrše isključivo vizuelni nadzor.

Na to je reagovala advokatica Vanja Živković, branilac Dejana Dragijevića, ističući da niko nije ni tvrdio da su okrivljeni pretučeni u prostorijama Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, a posebno ne u prisustvu advokata.

Podsjetimo, Dejan Dragijević i Srđan Janković tokom iznošenja odbrane pred sudom iznijeli su ozbiljne optužbe na račun policijskih službenika, tvrdeći da su tokom ispitivanja nakon hapšenja bili fizički i psihički zlostavljani kako bi priznali ubistvo Danke Ilić, koje kako tvrde, nisu izvršili.

Dejan Dragijević je naveo da je od 3. do 5. aprila 2024. godine bio izložen udarcima, ispitivanjima i pritiscima, zbog čega, kako je tvrdio, gotovo uopšte nije spavao. Ispričao je da su mu nakon prijema u Okružni zatvor u Zaječaru konstatovane povrede.

"Tabani mi bili modri, izbušeni, imao sam na plećki povredu, modro je bilo, jake bolove sam trpio. Imao sam prelom rebra", tvrdio je Dragijević pred sudom.

Srđan Janković je takođe negirao krivicu i iznio tvrdnje da su ga policajci tukli i prijetili mu. Naveo je da su mu, prema njegovim riječima, prijetili ubistvom sina i četvorogodišnje unuke ukoliko ne prizna zločin.

Okrivljeni su tokom odbrane govorili i o navodnim metodama zlostavljanja, uključujući vezivanje lisicama, gušenje kesom i potapanje glave u kofu vode. Sve ove navode iznijeli su kao dio svojih odbrana, a sud je sada naložio sudsko-medicinsko vještačenje kako bi se utvrdilo kakve su povrede imali 6. aprila 2024. godine, kada su konstatovane, kao i da li se njihovo nastajanje podudara sa periodom koji su opisali.

(Kurir/MONDO)