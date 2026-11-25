Pretežno oblačno, uz povremenu kišu.

Pretežno oblačno, uz povremenu kišu u drugom dijelu dana, i snijeg i susnježicu u višim planinskim predjelima na sjeveru. U većem dijelu zemlje se intenzivnije i obilnije padavine očekuju krajem dana i tokom noći. Vjetar pretežno južni, tokom dana u pojačanju na umjeren do jak, tokom noći ponegdje i veoma jak. Jutarnja temperatura vazduha od -7 do 9, najviša dnevna od 3 do 16 stepeni.