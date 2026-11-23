Tužilaštvo, s druge strane, najavljuje da će optužbe potkrepiti iskazima svedoka, snimcima nadzornih kamera i drugim dokazima.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić/MUP/ Facebook/prinstcereen

U Višem sudu u Negotinu nastavlja se suđenje Dejanu Dragijeviću i Srđanu Jankoviću, optuženima za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić, koja je nestala u martu 2024. godine u Banjskom Polju kod Bora.

Prema nezvaničnim informacijama, naredna ročišta obilježiće iskazi mještana, među kojima su i osobe koje tvrde da su kobnog dana primijetile vozilo borskog "Vodovoda“.

Optuženi Dejan Dragijević i Srđan Janković negiraju krivicu i tvrde da djevojčicu nisu ni vidjeli, dok su ranija priznanja pripisali navodnoj policijskoj torturi. Tužilaštvo, s druge strane, najavljuje da će optužbe potkrepiti iskazima svjedoka, snimcima nadzornih kamera i drugim dokazima.

Tokom dosadašnjeg dijela suđenja saslušani su roditelji djevojčice i članovi porodice, koji su govorili o danu njenog nestanka i okolnostima potrage. Njeno tijelo do danas nije pronađeno.

Slučaj i dalje izaziva veliko interesovanje javnosti, dok se paralelno vode postupci protiv policijskih službenika osumnjičenih za zlostavljanje optuženih.