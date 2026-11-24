Okrivljeni se terete i da su onemogućili pečaćenje kotlovskog postrojenja i nastavili proizvodnju i isporuku toplotne energije uprkos izdatim rješenjima.

Izvor: Opština Pljevlja

Osnovno državno tužilaštvo u Pljevljima podnijelo je optužni predlog protiv pravnog lica D.O.O. ,,G.” Pljevlja i odgovornog lica u pravnom licu V.T. zbog toga što su kao saizvršioci izvršili produženo krivično djelo zagađenje životne sredine i produženo krivično djelo neizvršenje odluke o mjerama zaštite životne sredine.

“Okrivljenima se na teret stavlja da, u dužem vremenskom periodu, suprotno važećim propisima nisu obezbjedili mjere zaštite, te su u vazduh ispuštali određenu količinu zagađujućih materija koje su prekoračivale propisane granične vrijednosti i to: praškaste (čvrste) materije, sumpor – dioksid (SO2), ugljen – monoksid (CO), azotni oksid (NO) i arsen (As). Pored toga, okrivljenima se na teret stavlja da, u dužem vremenskom periodu, nisu postupali po odlukama nadležnog organa o preduzimanju mjera zaštite životne sredine”, navodi se u saopštenju.

Naime, kako se navodi, oni nisu sveli nivo zagađujućih materija na propisane granice, niti su obustavili proizvodnju toplotne energije, čime su postupili suprotno izdatim rješenjima nadležnog organa.

“Takođe, onemogućili su sprovođenje službene radnje pečaćenja kotlovskog postrojenja, iako je to bilo naloženo rješenjem o izvršenju i nastavili da koriste postrojenje, obavljaju proizvodnju i isporučuju toplotnu energiju bez dostavljanja dokaza da su emisije zagađujućih materija svedene na propisane granične vrijednosti”, zaključuje se u saopštenju.