Sagovornici upozoravaju na ozbiljne posljedice objavljivanja ovakvih sadržaja i ukazuju na moguće hibridne prijetnje.

Izvor: MONDO/Jovana Raičević

Više državno tužilaštvo u Podgorici dostavilo je Odjeljenju za unutrašnju kontrolu policije spise predmeta kako bi se utvrdilo na koji je način snimak ubistva Darka Vickovića u Nikšiću dospio na Telegram kanal Miloša Medenice i da li su ga neovlašćeno distribuirali policijski službenici ili druge osobe koje su imale pristup video-nadzoru. Dok nadležni sprovode provjere, advokat Božo Prelević ocjenjuje da popularnost tog kanala narušava ugled bezbjednosnih službi, dok novinarka Dušica Tomović smatra da je riječ o primjeru hibridnih prijetnji.

Surova likvidacija dogodila se 21. novembra, a već sljedećeg dana video je objavljen na Telegram kanalu navodnog Miloša Medenice. Otkud tamo, provjeravaju nadležni.

„U cilju potpunog rasvjetljavanja svih okolnosti pod kojima je sporni snimak nastao, na koji način je dospio u javnost, kao i radi provjere da li je do njegovog neovlašćenog izuzimanja ili distribucije došlo eventualnim postupanjem policijskih službenika, ovo tužilaštvo je spise dostavilo na nadležno postupanje Odjeljenju za unutrašnju kontrolu policije Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore“, saopšteno je iz Višeg državnog tužilaštva u Podgorici.

Ovim slučajem bavi se i Uprava policije, u kojoj se, između ostalog, sprovode interne provjere.

„Policijski službenici trenutno provjeravaju sadržaj video-materijala, odnosno utvrđuju o kojem konkretnom snimku je riječ. Dosadašnjim provjerama utvrđeno je da su pristup sistemu video-nadzora imala i treća lica, odnosno građani iz kruga porodice, prijatelji i druga lica bliska smrtno stradalom. Imajući u vidu navedeno, kroz dalje provjere i prikupljanje svih relevantnih činjenica i dokaza utvrdiće se na koji način je snimak dospio do javnosti, odnosno da li su njegovo dalje ustupanje i distribuciju izvršila službena ili treća lica koja su imala pristup sistemu video-nadzora“, saopšteno je iz Uprave policije.

Dok nadležni provjeravaju, popularnost kanala navodnog Medenice očigledno raste, što, čini se, i nije krajnji cilj objavljivanja ovakvih sadržaja.

„Što je on popularniji, to je vlast, odnosno služba bezbjednosti u Crnoj Gori, nepopularnija, jer je na neki način uspjeh njegovog sajta neuspjeh vlasti. Objavljuje podatke koji su nepoznati široj javnosti, a govorim i o Srbiji i o Crnoj Gori. Tako je o ubistvu u klubu 27 na Senjaku prvi objavio podatke. A evo sada vidim, što se tiče Crne Gore, da je objavio ovaj snimak sa mjesta izvršenja krivičnog djela“, kazao je advokat Božo Prelević.

Novinarka Dušica Tomović smatra da je važno utvrditi istinitost informacija koje se objavljuju na tom kanalu.

„Stvar koju državni sektor bezbjednosti želi da mi zaboravimo jeste to da li je ono što se objavljuje na tom kanalu tačno i šta je od toga tačno. Mi nemamo odgovore, imamo kompletno ignorisanje, a tamo su i prije tog snimka iznijete mnoge stvari koje su se u sedmicama nakon toga pokazale tačnim“, kazala je Tomović.

Da smo se na ovim prostorima nagledali svega, ističe Prelević, ali navodi da je slučaj sa navodnim bjeguncem ipak specifičan. Više nije ni važno, kaže Tomović, da li iza kanala stoji stvarni Medenica, već je u pitanju nešto drugo.

„Dosta je zanimljiva ta njegova pozicija, zato što on tim sajtom, na neki način, bukvalno izaziva ljude u službama bezbjednosti da ga uhapse. On kaže: ‘Ne, evo, ja se ne krijem. Kako se krijem? Stalno iznosim podatke iz vaših fajlova.’ Dakle, to je ta neobičnost“, kazao je Prelević.

„Ovo što se dešava posljednjih mjeseci sa tim profilom, gdje više uopšte nije relevantno da li je to AI avatar ili stvarna osoba, već je relevantno ono što se tamo objavljuje, udžbenički je primjer hibridnih prijetnji“, istakla je Tomović.

„Vidim da on sa dosta radosti radi na, na neki način, rušenju ugleda Ministarstva unutrašnjih poslova“, kazao je Prelević.

Telegram kanal navodnog bjegunca ima više od 46 hiljada pretplatnika. Snimci koji se na njemu objavljuju obično završe na različitim društvenim mrežama, gdje ih često pogleda i više od stotinu hiljada ljudi.