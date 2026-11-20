Na suđenju za ubistvo Danke Ilić optuženi su iznijeli nove tvrdnje o potrazi za djevojčicom, Srđan Janković naveo je da je kobnog dana učestvovao u potrazi, dok je Dejan Dragijević ispričao da je iz pritvora više puta vodio policiju na teren.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić/MUP/ Facebook/prinstcereen

Tokom suđenja za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić, pažnju su privukli i detalji koje su Dejan Dragijević i Srđan Janković iznijeli govoreći o potrazi za nestalom djevojčicom. Dok je Janković tvrdio da je 26. marta 2024. godine, na poziv direktora, zajedno sa kolegama učestvovao u potrazi za Dankom, Dragijević je ispričao da je tokom boravka u pritvoru više puta vodio policiju na teren, između ostalog i u blizinu Sumrakovca, kako bi pokazao gdje je, prema ranijim iskazima, ostavio dijete.

Podsjetimo, Danka Ilić nestala je 26. marta u Banjskom Polju, a prema navodima optužnice, Dragijević i Janković su kobnog dana, dok su bili u službenom vozilu JKP "Vodovod", udarili djevojčicu, potom je unijeli u automobil i usmrtili, nakon čega su njeno tijelo ostavili na deponiji, a kasnije ga premjestili na nepoznatu lokaciju. Obojica su nakon hapšenja u policiji priznala zločin, ali su kasnije pred tužilaštvom promijenila iskaze i negirala umiješanost u nestanak i ubistvo djeteta.

Pored toga što su negirali djelo i detaljno opisali torturu koju su preživjeli, Janković je pred sudskim vijećem govorio o tome kako se kobnog dana našao u Banjskom Polju, upravo u vrijeme kada je trajala potraga za dvogodišnjom djevojčicom. Prema njegovim riječima, u potragu se uključio nakon poziva direktora preduzeća u kojem je radio, a sa njim je bilo još kolega.

"Učestvovao sam u potrazi za djetetom 26. marta 2024. na poziv direktora 'Vodovoda' u kom smo radili, sa kolegama sam pričao da sam tog dana sa Dejanom i bio u Banjskom Polju baš tu gdje se tragalo za djetetom", ispričao je Janković.

On je tokom iznošenja odbrane ponovio da ne spori da su se on i Dragijević kobnog dana kretali Banjskim Poljem, ali je negirao da su vidjeli Danku ili da su je udarili službenim automobilom, a da je na početku priznao samo zato što je preživio jezivu torturu od strane policijskih službenika PU Bor.

Sa druge strane, Dragijević, koji je takođe negirao djelo, pred sudom je iznio detalje o tome šta se, prema njegovim tvrdnjama, događalo tokom istrage i potrage za djevojčicom. On je prvobitno ispričao da je priznao delo samo pod pritiskom, ali je i naveo da su ga policijski službenici posjećivali i dok je bio u pritvoru i tražili od njega da piše izjave i crta lokacije na kojima je navodno ostavio tijelo djeteta.

"Dok sam bio u pritvoru, kod mene su dolazila službena lica koja su vršila istragu i tražili su da nacrtam, da napišem izjave da kažem gdje sam ostavio dijete. Ja to nisam htio, jer kako da kažem i napišem kad ništa nisam napravio i kad ne znam. Ali su me tjerali i dolazili su non stop i govorili: 'Piši, piši'. I ja sam crtao gdje je dijete i potpisivao izjave i vodio sam policiju da pokažem gdje sam ostavio dijete na mjesta koja su mi prva padala na pamet", ispričao je Dragijević.

On je, podsjetimo, tokom suđenja negirao da je učestvovao u ubistvu Danke Ilić, tvrdeći da je ranije priznanje dao zbog navodnih batina i prijetnji u policiji. Istakao je da je kasnije promijenio iskaz jer je, kako je naveo, skupio hrabrost da kaže da nije počinio zločin.

(Kurir/MONDO)