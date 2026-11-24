Zatražio je i da se utvrdi da li je direktor Uprave policije Lazar Šćepanović imao bilo kakvu ulogu u postupanju prema ovim građanima.

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Advokat Veselin Radulović saopštio je da je danas Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) podnio krivičnu prijavu protiv više policijskih službenika, državnog tužioca i sudija za istragu zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj i prekoračili službena ovlašćenja na štetu Saše Đilasa, Zorice Radulović i Damira Baše.

Radulović tvrdi da su prijavljeni od 1. maja ove godine do dana podnošenja krivične prijave inicirali, odobravali, naređivali i sprovodili protivpravne radnje pretresanja njihovih porodičnih kuća i stanova, mobilnih telefona i računarske opreme, uz teško zadiranje u njihova osnovna ljudska prava i slobode.

On je zatražio i da se ispita eventualna uloga direktora Uprave policije Lazara Šćepanovića u postupanju prema tim građanima.

Radulović je naveo da su pretresi sprovođeni na osnovu neprovjerenih, nekonkretizovanih i nepotkrijepljenih operativnih informacija policije, koje su, kako tvrdi, ostale bez potvrde.

"Oštećeni su najprije predstavljeni kao lica koja navodno posjeduju nelegalno oružje, koja su bliska operativno interesantnim licima, pružaju im tehničku podršku, spremna su da im dostave oružje i sklona su nasilničkom ponašanju. Potom su dovedeni u vezu sa organizovanim kriminalnim grupama i predstavljeni kao dio struktura koje navodno prate štićenu ličnost – direktora Uprave policije Lazara Šćepanovića – i ugrožavaju njegovu bezbjednost", naveo je advokat u saopštenju dostavljenom medijima.

On tvrdi da u policijskim inicijativama nijesu navedene konkretne činjenice i dokazi koji bi potkrijepili takve kvalifikacije, niti su identifikovane osobe sa kojima su Đilas, Radulović i Baša navodno povezani.

Prema njegovim riječima, tokom pretresa njihovih kuća i stanova nije pronađeno oružje, niti bilo koji predmet koji bi ukazivao na izvršenje krivičnog djela.

Oduzeti su im, kako je kazao, mobilni telefoni i drugi elektronski uređaji, nakon čega je odobreno i izvršeno pretraživanje njihovog cjelokupnog sadržaja, uključujući privatne poruke, fotografije, video-snimke i druge lične podatke.

"Dakle, privatni životi ovih građana praktično su stavljeni na raspolaganje državnim organima, i to bez konkretizovane sumnje koja bi opravdala tako široko i intenzivno zadiranje u njihovu privatnost", istakao je Radulović.

Dodao je da tokom višemjesečnog postupanja oštećenima nije saopšteno šta im se konkretno stavlja na teret, koje su krivično djelo navodno izvršili ili pripremali, niti na osnovu kojih činjenica se prema njima preduzimaju takve radnje.

Radulović je saopštio da je Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Nikšiću, nakon uvida u spise i sprovedenih radnji u izviđaju, obavijestilo odbranu da ne postoji sumnja da je bilo koje lice izvršilo bilo koje krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

"To je suština ovog slučaja. Građani su mjesecima bili izloženi represivnom postupanju i javnom targetiranju, a na kraju je i samo tužilaštvo konstatovalo da ne postoji sumnja da je bilo ko izvršio krivično djelo. Nije pronađeno oružje, nijesu pronađeni dokazi o pripremanju ili izvršenju krivičnog djela, a navodi o kriminalnoj povezanosti oštećenih i njihovoj ulozi u navodnom ugrožavanju direktora policije nijesu dobili potvrdu u sprovedenom izviđaju", kazao je Radulović.

Advokat je optužio policiju i pojedine političare da su, paralelno sa preduzimanjem tih radnji, u javnosti stvarali i održavali narativ o navodnoj ugroženosti Šćepanovića od organizovanih kriminalnih grupa i sa njima povezanih osoba.

Radulović je zatražio da se utvrdi ko je kreirao i plasirao takve informacije, na osnovu kojih činjenica, kao i da li su u tome učestvovali rukovodioci Uprave policije, uključujući njenog direktora.

"Neophodno je utvrditi i da li je direktor policije bio upoznat sa inicijativama i radnjama koje su preduzimane prema oštećenima, da li ih je inicirao ili usmjeravao, odnosno da li je na bilo koji način uticao na postupanje policijskih službenika i drugih prijavljenih lica", naveo je on.

Krivičnom prijavom zatražio je da Šćepanović bude saslušan na okolnosti navodne ugroženosti njegove bezbjednosti, odnosno da se utvrdi koje su mu konkretne prijetnje upućene, kada, od koga i na koji način, te koji su događaji i dokazi bili osnov za tvrdnju da mu prijeti opasnost od organizovanih kriminalnih grupa.

"Činjenica da je direktor policije štićena ličnost ne znači da je izuzet od zakona, niti da se eventualno krivično djelo izvršeno na njegovu štetu utvrđuje po drugačijim pravilima nego kada je oštećeni bilo koji drugi građanin. Bezbjednosna zaštita funkcionera jedno je pitanje, a postojanje zakonskih obilježja krivičnog djela sasvim drugo. Jedno ne može biti zamjena za drugo", poručio je Radulović.

Advokat je zatražio i da se u izviđaju pribavi relevantna službena dokumentacija, elektronska komunikacija, evidencije sastanaka i drugi podaci koji bi mogli ukazati na eventualne instrukcije, naloge ili dogovore između rukovodilaca policije, policijskih službenika, državnog tužioca, sudija i drugih osoba u vezi sa postupanjem prema oštećenima.

Naglasio je da ne prejudicira krivičnu odgovornost bilo kojeg prijavljenog lica, ali da zahtijeva provjeru svih okolnosti koje ukazuju na moguću zloupotrebu službenih ovlašćenja, uključujući eventualno učešće ili podstrekavanje direktora Uprave policije.

"Suštinsko pitanje ovog slučaja jeste da li su policija, tužilaštvo i sud zaista postupali radi otkrivanja konkretnog krivičnog djela ili je navodna ugroženost direktora policije poslužila kao povod i opravdanje za demonstraciju sile, javno stvaranje slike o njegovoj ugroženosti i izgradnju lažnog ličnog imidža odlučnog borca protiv organizovanog kriminala – i to po cijenu teškog kršenja osnovnih prava građana", kazao je Radulović.

Ukoliko se potvrdi da su institucije korišćene na takav način, prema njegovim riječima, nije riječ o borbi protiv organizovanog kriminala, već o zloupotrebi institucija, službenih ovlašćenja i povjerenja građana.

"Lični imidž direktora policije ne može biti važniji od zakona i ljudskih prava građana. Institucije postoje da štite građane, a ne da građani budu žrtvovani radi stvaranja slike o institucijama i njihovim rukovodiocima", poručio je Radulović.

Advokat je kazao da očekuje da nadležno tužilaštvo ozbiljno, nepristrasno i bez selektivnosti ispita sve navode iz krivične prijave, uključujući odgovornost svakog pojedinačnog prijavljenog lica, ali i eventualnu odgovornost onih koji su takvo postupanje inicirali, usmjeravali ili podsticali.