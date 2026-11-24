Bivši direktor borskog "Vodovoda" Goran Pavić trebalo bi danas da svjedoči u Višem sudu u Negotinu u nastavku suđenja za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić, gdje se saslušava ukupno deset svjedoka.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić/facebook/screenshot

Nekadašnji direktor Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" u Boru Goran Pavić trebalo bi danas da bude ispitan u Višem sudu u Negotinu, u nastavku suđenja Dejanu Dragijeviću i Srđanu Jankoviću, optuženima za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić.

Njegovo svjedočenje moglo bi da rasvijetli mnoge detalje slučaja, s obzirom na to da su obojica okrivljenih u vrijeme nestanka djevojčice bili zaposleni u ovom javnom preduzeću, a kobnog dana nalazili su se na radnom zadatku u Banjskom Polju.

Pavić je i ranije za medije govorio o slučaju koji je potresao Srbiju, a posebno su odjeknule njegove izjave nakon što su se u javnosti pojavile optužbe i različite teorije koje su ga dovodile u vezu sa ovim misterioznim slučajem.

Pavić je nakon hapšenja svojih radnika podnio neopozivu ostavku na mjesto direktora, obrazlažući takvu odluku moralnim razlozima. U saopštenju koje je tada objavio naveo je da su osumnjičeni za ubistvo djeteta zaposleni u preduzeću i da postoji sumnja da su zločin počinili tokom radnog vremena, službenim vozilom i obavljanja radnog zadatka.

"Iz moralnih razloga podnosim neopozivu ostavku na mjesto direktora JKP "Vodovod" Bor, s obzirom na to da su osumnjičeni za ubistvo djeteta zaposleni u ovom preduzeću i da postoji osnovana sumnja da su izvršili ovo gnusno ubistvo u toku radnog vremena, službenim vozilom, u toku obavljanja radnog zadatka", naveo je Pavić u obrazloženju ostavke.

On je tada istakao i da se lično i u ime preduzeća ograđuje od postupaka i radnji osumnjičenih radnika, najavljujući pokretanje krivičnih i drugih zakonom propisanih postupaka protiv odgovornih lica u preduzeću.

Nakon što je otac Dejana Dragijevića, Radoslav Dragijević, iznio tvrdnje da je njegovom sinu hapšenje navodno namjestio bivši direktor "Vodovoda", Pavić je odbacio takve optužbe.

"Ja nemam komentar, nisam čuo do sad šta je rekao, ali znam da ljudi svašta pričaju, to naravno nije tačno. Ja sam bio na funkciji direktora tog preduzeća i Dragijevića i Jankovića nisam viđao često, ali znao sam ih kao normalne ljude. Njima su davali naređenja njihovi šefovi i ja sa tim nemam ništa, ali ostavku sam podnio iz moralnih razloga, tako sam mislio u tom trenutku da treba i tako sam i uradio", rekao je Pavić.

Bivši direktor se oglašavao i povodom spekulacija koje su se pojavljivale u javnosti, a u kojima je dovođen u vezu sa porodicom Ilić i tvrdnjama da je on Dankin otac. Te navode je odlučno demantovao.

"Ja tu djecu (Miloša i Ivanu Ilić prim.aut.) čak i ne poznajem, nikada ih ranije nisam vidio, niti imam ikakve veze sa njima. Kao što sam već istakao, ostavku sam dao iz moralnih razloga, sklonio sam se od svega toga, sada sam na odmoru i hoću da odmorim od svega. Ne zanimaju me tuđe priče niti mogu time da se bavim", izjavio je Pavić.

Podsjetimo, Goran Pavić je još u maju 2024. godine saslušan u svojstvu svjedoka pred Višim javnim tužilaštvom u Zaječaru. Tada je, između ostalog, odgovarao na pitanja o putnim nalozima za 26. mart 2024. kada je, kako se sumnja Danka ubijena, kretanju službenih vozila, kao i o tome kada su Dragijević i Janković tog dana upućeni na intervenciju.

Dejan Dragijević i Srđan Janković optuženi su za teško ubistvo u saizvršilaštvu, zbog sumnje da su 26. marta 2024. godine u Banjskom Polju službenim automobilom "Vodovoda" udarili dvogodišnju Danku Ilić, a potom je usmrtili i uklonili njeno tijelo, koje do danas nije pronađeno.

Navodi optužnice

Prema navodima optužnice, Dragijević je nakon što je Jankovoć automobilom udario djevojčicu, izašao iz vozila, stavio je na zadnje sjedište, a potom je usmrtio.

Obojica okrivljenih su tokom iznošenja odbrane pred sudom negirala krivicu i tvrdila da nemaju nikakve veze sa nestankom i smrću djevojčice. Dragijević je negirao da je ubio Danku, kao i da je učestvovao u uklanjanju njenog tijela, navodeći da je ranije priznanje dao pod policijskim pritiskom i prinudom. Janković je takođe negirao da je vidio djevojčicu i učestvovao u njenom ubistvu, tvrdeći da je njegovo priznanje takođe iznuđeno.

Inače, danas bi trebalo da bude saslušano ukupno deset svjedoka.