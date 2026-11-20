U Višem sudu u Negotinu danas je svjedočila Ivana Ilić, majka dvogodišnje Danke Ilić, opisujući pred sudom trenutak kada je djevojčica nestala u Banjskom Polju 26. marta 2024. godine.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić/Facebook/Printscreen

Ivana Ilić, majka Danke Ilić (2), za koju Više javno tužilaštvo u Zaječaru smatra da je ubijena 26. marta 2024. u Banjskom Polju, danas je svjedočila u Višem sudu u Negotinu, na suđenju okrivljenima - Dejanu Dragijeviću i Srđanu Jankoviću.

Njeno svjedočenje bilo je izuzetno potresno, Ivana je grcala u suzama dok je opisivala zbog čega je tog kobnog dana odvela djecu u Banjsko Polje, kao i kako su provodili vrijeme u dvorištu, a opisala je i trenutak kada je shvatila da Danke više nema.

Vidi opis "Danka je gubila svijest, moglo je da se desi i tog dana": Majku na sudu pitali što nije tražila pomoć Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 8 8 / 8

Ivana Ilić je objasnila da je odrasla u Banjskom Polju i da je željela da i svoju djecu odvede na mjesto za koje je vezuju lijepe uspomene iz djetinjstva.

"Postojala je mogućnost da ih odvedem u park, ali je Danka hodala, a stariji sin je bio živahan, i nisam smjela sama da odem sa njima u parkić, a suprug mi je bio na poslu. Odluku da ih odvedem u Banjsko Polje doijnela sam tog istog dana, igrala sam se sa djecom i pitala sam starijeg sina da li hoće da idemo malo da šutiramo loptu", započela je svjedočenje Ivana, naglašavajući da niko nije uticao na njenu odluku.

Podsjetimo, Danka Ilić je nestala 26. marta 2024. godine nakon što ju je majka nakratko izgubila iz vida dok je sinu davala vodu. Naime, Ivana Ilić je tog dana iz Bora automobilom došla sa djecom na staro i zapušteno imanje koje pripada njenoj porodici. Dok je davala sinu vodu, ispustila je Danku iz vida i dijete je nestalo bez traga. U optužnici VJT u Zaječaru protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankvoića navodi se da su je njih dvoje sreli na asfaltnom putu, na koji je djevojčica izašla, udarili kolima, unijeli u vozilo, zadavili i tijelo bacili na deponiju. U optužnici se dodaje i da su tijelo dva dana kasnije premjestili na nepoznatu lokaciju.

Vidi opis "Danka je gubila svijest, moglo je da se desi i tog dana": Majku na sudu pitali što nije tražila pomoć Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 12 / 12 AD

Dankina majka je za sudskom govornicom opisala i kada je poslednji put vidjela Danku.

"Poslednji put sam Danku vidjela da je već krenula da se penje na to brdašce u dvorištu, za to vrijeme sin je pio vodu, po mojoj procjeni to je trajalo nekih tri minuta. Ja sam sve vrijeme gledala u sina i kada sam pogledala gdje je Danka, ja je više nisam vidjela. Tražila sam je pogledom po dvorištu, nigdje je nisam vidjela, onda sam počela da je dozivam: 'Danka, Danka'. Kad sam shvatila da je nema, pozvala sam muža i rekla mu: 'Nema nam Danke', rekao mi je da zovem policiju", ispričala je Ivana kroz suze.

Majka djevojčice navela je da je nakon toga izašla na ulicu, gdje je primijetila bijeli automobil, u kom je sjedio jedan muškarac, dok je drugi stajao kod kapije, okrenut leđima.

"Nisam ih ni konstatovala, nisam ni zapazila kada su ušli u auto i otišli. Bila sam fokusirana da nađem Danku. Malo posle toga je stigao i moj suprug i policijski auto. Policiji nisam ni rekla da sam prethodno vidjela neke ljude na ulici, toga sam se sjetila tek dva dana kasnije", posvjedočila je Ivana danas u sudu.

Na pitanje tužioca zašto se tim ljudima nije obratila za pomoć, kratko je odgovorila: "Nije mi to palo na pamet".

Ivana je istakla i da do tog dana nije imala neprijatelje, da joj niko nije prijetio, niti su ona i suprug ikome dugovali novac. Govoreći o Dankinom zdravstvenom stanju, navela je da je djevojčica ranije imala epizode gubitka svijesti, zbog kojih su je vodili kod ljekara i neurologa u Beogradu.

"Dešavalo se da kad plače, kad se zacijeni, da padne i izgubi svijest. Poslednji put je izgubila svijest negdje u januaru 2024. godine. Moglo je da se desi da je izgubila svijest i tog kritičnog dana, ukoliko se uplašila kada sam je ja izgubila iz vida", rekla je majka djevojčice.

Vidi opis "Danka je gubila svijest, moglo je da se desi i tog dana": Majku na sudu pitali što nije tražila pomoć Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 10 10 / 10

Tokom svjedočenja Ivane Ilić u sudnici su bili i okrivljeni Dejan Dragijević i Srđan Janković, koji su u negotinski Viši sud dovedeni iz pritvora sa lisicama na rukama. Podsjetimo, njih dvojica su juče iznosila svoje odbrane pred sudom i obojica su tvrdila da oni nisu ubili djevojčicu, mada nisu sporili da su kobnog dana bili u Banjskom Polju.

(Kurir/MONDO)