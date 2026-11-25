Hakovana kompjuterska mreža CIA.

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Američka Centralna obavještajna agencija (CIA) i Kancelarija direktora nacionalne obavještajne službe otkrile su da je grupa hakera uspjela da prodre u njihovu kompjutersku mrežu i da dođe do podataka koji nisu označeni kao tajni, piše "New York Times". Hakerski napad je pogodio mrežu koja se koristi za prikupljanje i analizu obavještajnih podataka iz javno dostupnih izvora, uključujući internet i komercijalne baze podataka.

Zasad nije poznato do kojih tačno informacija su hakeri došli. Sumnja se da su u ovom napadu kompromitovani i podaci drugih američkih državnih agencija.

Nije takođe poznato ni ko stoji iza ovog hakerskog napada. Zasad nije poznato više informacija, istraga je u toku.