Državljaninu Srbije, koji je proglašen krivim za prekršaj, otkazan je boravak u Crnoj Gori i zabranjen ulazak u državu.

Izvor: Uprava Policije CG

Policija u Ulcinju procesuirala je tri osobe u okviru pojačanih aktivnosti na suzbijanju zloupotrebe i ulične prodaje droge. Dvije osobe su lišene slobode, dok je protiv jedne podnijeta krivična prijava zbog sumnje na neovlašćeno držanje i promet opojnih droga. Kako je saopšteno iz Uprave policije, policijski službenici su, postupajući po naredbi suda, pretresli stambeni objekat u naselju Štoj koji koristi B.B., državljanin Kosova. Tom prilikom pronašli su kesu sa marihuanom, vagu za precizno mjerenje i druge predmete.

“Po nalogu tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, protiv B.B. podnijeta je krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga”, saopteno je iz policije

U drugom slučaju, tokom kontrole Z.C. iz Ulcinja, policija je pronašla dva PVC pakovanja sa bijelom praškastom materijom, za koju je utvrđeno da je kokain.

Tužilac je ocijenio da se u ovom slučaju radi o prekršaju iz člana 52 Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga, pa je naložio da Z.C. bude lišen slobode i sproveden Sudu za prekršaje u Ulcinju.

Droga je pronađena i tokom kontrole automobila marke „Mercedes“ u mjestu Kodre. Vozilom je upravljao V.B. iz Ulcinja, dok se na mjestu suvozača nalazio S.B. iz Beograda, državljanin Srbije.

Pregledom S.B. policija je pronašla marihuanu, zbog čega je, po nalogu tužioca, lišen slobode i priveden Sudu za prekršaje u Ulcinju.

Nakon okončanog postupka, S.B. je proglašen krivim. Potom je predat službenicima granične policije, odnosno inspektoru za strance, koji mu je izdao rješenje o otkazu boravka u Crnoj Gori i zabrani ulaska u državu.